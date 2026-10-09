Il presidente Mattarella ha promulgato la legge elettorale

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato oggi, 9 ottobre 2026, la legge dal titolo “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”. La comunicazione ufficiale riguarda un provvedimento che interviene nella materia delle elezioni parlamentari, disciplinando aspetti relativi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Con la promulgazione, il Capo dello Stato compie il passaggio istituzionale previsto dalla Costituzione per le leggi approvate dal Parlamento. Si tratta di un atto distinto dall’entrata in vigore della legge, che richiede la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e segue i termini stabiliti dalla normativa.