Il paradosso politico di Sbardella: a Roma con De Luca, oppositore di Schifani, in Sicilia commissario di Fratelli d’Italia

La politica siciliana continua a riservare scenari nei quali le alleanze nazionali, gli equilibri regionali e le appartenenze partitiche sembrano seguire logiche differenti, fino a produrre situazioni difficili da interpretare secondo i tradizionali schemi di maggioranza e opposizione. È quanto emerge dalla vicenda che coinvolge Luca Sbardella, commissario di Fratelli d’Italia in Sicilia, entrato nella componente parlamentare di Sud chiama Nord, il movimento guidato da Cateno De Luca. Un passaggio che si inserisce nel percorso di avvicinamento tra Sud chiama Nord e il centrodestra nazionale, ma che assume un significato assai più complesso se osservato dalla Sicilia, dove De Luca continua a collocarsi all’opposizione del governo regionale guidato da Renato Schifani.

Sud chiama Nord alleato del centrodestra nazionale, ma oppositore di Schifani in Sicilia

Per comprendere il significato della vicenda è necessario distinguere due livelli politici che oggi convivono all’interno della stessa operazione. Il primo è quello nazionale, dove Sud chiama Nord ha avviato un percorso di collaborazione con il centrodestra in vista delle prossime elezioni politiche. In questo contesto si colloca anche l’ingresso di Sbardella nella componente parlamentare del movimento alla Camera, insieme a Manlio Messina, attraverso un’operazione funzionale alla sua organizzazione parlamentare.

Il secondo livello è quello regionale. In Sicilia, infatti, Cateno De Luca mantiene una posizione di netta opposizione nei confronti del governo Schifani, arrivando in più occasioni a chiedere le dimissioni del presidente della Regione e il ritorno alle urne. Si determina così una situazione particolare: una forza politica che dialoga con il centrodestra nazionale continua a contestare l’esecutivo regionale espressione di quello stesso schieramento.

Questa differenza non costituisce automaticamente un’incompatibilità formale. Le alleanze nazionali e quelle regionali possono seguire percorsi differenti, soprattutto in un sistema politico nel quale i movimenti territoriali rivendicano autonomia nelle proprie scelte. Tuttavia, la distinzione diventa più delicata quando a partecipare direttamente all’operazione è un dirigente che conserva responsabilità politiche all’interno di uno dei partiti della maggioranza regionale. Il punto, dunque, non è stabilire se due forze politiche possano collaborare a Roma e contrapporsi a Palermo. Il punto è comprendere quale posizione assuma, in questo quadro, chi rappresenta contemporaneamente uno dei protagonisti del centrodestra siciliano.

Il ruolo di Sbardella e la differenza tra accordo parlamentare e adesione politica

Un elemento fondamentale per valutare correttamente la vicenda riguarda la natura dell’ingresso di Sbardella nella componente di Sud chiama Nord. La partecipazione a una componente parlamentare non coincide necessariamente con l’abbandono del proprio partito o con una piena adesione a tutte le posizioni politiche del movimento che la compone. Nel caso specifico, l’operazione è stata presentata nel contesto dell’accordo nazionale tra Sud chiama Nord e il centrodestra, con l’obiettivo di consentire al movimento di strutturare la propria presenza parlamentare.

Questa precisazione è essenziale per evitare di sovrapporre automaticamente un passaggio parlamentare a una trasformazione dell’appartenenza politica personale. Ma è altrettanto evidente che un’operazione di questo genere non è priva di significato politico. La presenza del commissario siciliano di Fratelli d’Italia nella componente di Sud chiama Nord rappresenta un segnale concreto della collaborazione tra le due realtà. E proprio perché Sbardella non è un parlamentare privo di responsabilità territoriali, ma un dirigente chiamato a rappresentare FdI in Sicilia, la sua posizione assume una rilevanza particolare.