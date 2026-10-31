Il PalaCalafiore sta diventando un gioiello: proseguono i lavori in vista delle Next Gen ATP Finals di Reggio Calabria | FOTO

Manca poco più di un mese alle Next Gen ATP Finals che si terranno ad aprile a Reggio Calabria. E il PalaCalafiore deve essere perfetto. Dopo anni di abbandono che hanno contribuito a tenere lontani i grandi eventi dal palazzetto cittadino, l’Amministrazione Cannizzaro ha deciso di riqualificare la struttura di Pentimele mettendola al centro dell’agenda politica per quanto concerne l’ambito sportivo.

Gli operai della Castore stanno lavorando alacremente in questi giorni, il tutto, senza disturbare il regolare svolgimento di allenamenti e partite del weekend. Sui social della Castore si legge: “proseguono a spron battuto i lavori di riqualificazione al PalaCalafiore di Pentimele: il tempio dello sport reggino si rinnova! La Castore si sta occupando dei lavori di riqualificazione degli ambienti interni e degli impianti della struttura. Un’occasione straordinaria per valorizzare i nostri impianti sportivi, accogliere al meglio grandi eventi, come l’importante appuntamento con le Next Gen ATP Finals, in programma a Reggio Calabria dal 9 al 13 dicembre, e restituire alla città una struttura sempre più moderna, efficiente e pronta a nuove grandi emozioni“.