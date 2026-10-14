I riformisti passano a Destra? Dopo i segnali di Occhiuto a Renzi e Calenda c’è chi esce allo scoperto: “bisogna accettare un fatto”

“Le critiche che molti compagni socialisti rivolgono al PD per quanto non fatto in questi anni sono giuste e legittime. Tuttavia i riformisti non possono stare a destra. La loro collocazione è nel centrosinistra e noi lavoriamo per questo”. Lo dichiara il presidente nazionale di Avanti PSI, Luigi Incarnato, intervenendo nel dibattito di queste ultime settimane, dove più volte Roberto Occhiuto ha lanciato dei segnali, chiedendo ai riformisti di passare in Forza Italia. Pubblicamente, ha spesso citato Calenda e Marattin, ma c’è stato uno scambio di messaggi a distanza anche con Matteo Renzi. Per Incarnato, però, non è possiible.

“Noi – dice Incarnato – + Europa, Onorato, lo stesso Renzi e tanti altri lavoriamo per irrobustire questa tradizione. Chi avesse questa tentazione – aggiunge Incarnato – dovrebbe guardare a Tajani e a Forza Italia, che non hanno espresso alcuna posizione incisiva e liberale nel governo. Bisogna accettare che c’è la necessità che lo stesso PD cambi progressivamente e diventi più riformista ma il programma della coalizione ci vedrà protagonisti. Avanti PSI cresce nei consensi e nell’approdo di amministratori e sindaci, di donne e giovani. Cresce nel Sud e cresce tra quanti vogliono un’alternativa concreta a questo governo inefficiente. Il centrodestra si appresta a dividere ulteriormente l’Italia con l’autonomia differenziata. Nel Mezzogiorno hanno abbandonato i tirocinanti e gli idonei e sono l’espressione di autoreferenzialità”.

Per Incarnato, dunque, non è possibile che i riformisti passino a Destra. Allo stesso modo, però, secondo lui sarebbe necessario che il PD diventi più riformista.