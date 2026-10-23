Giuseppe Conte sbotta sulle primarie: “mi sono stancato, voglio parlare dei problemi dei cittadini”

Giuseppe Conte non vuole più parlare di primarie e chiede di riportare l’attenzione sui problemi concreti dei cittadini. Il presidente del Movimento 5 Stelle lo ha chiarito durante l’incontro a Pizzo, in Calabria, con gli agricoltori e gli autotrasportatori impegnati nella protesta contro il caro carburante. Il leader pentastellato ha esordito con parole nette, manifestando la propria insofferenza nei confronti del dibattito sulle primarie e ribadendo la necessità di concentrarsi prima sulle questioni che riguardano la vita quotidiana delle persone. “Non fatemi parlare di primarie. Mi sono stancato. Voglio parlare dei problemi dei cittadini. Le primarie si faranno subito dopo il programma”, ha dichiarato Conte.

Conte sulle primarie: prima il programma, poi la scelta dei candidati

La posizione espressa dall’ex presidente del Consiglio indica una precisa sequenza di priorità politiche: prima la definizione del programma, successivamente le primarie.

Conte non esclude dunque il ricorso alle primarie, ma chiarisce che il confronto sulla scelta dei candidati dovrà arrivare soltanto dopo quello sui contenuti e sulle proposte politiche.

Le sue parole evidenziano la volontà di non concentrare il dibattito esclusivamente sulle procedure di selezione delle candidature, privilegiando invece le questioni programmatiche.