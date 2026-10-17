Francia, assalto al Municipio di Limoges: incendio devastante e crollo dello storico campanile | VIDEO

Gravissimi disordini in Francia, dove lo storico Municipio di Limoges è stato devastato da un incendio appiccato da un gruppo di manifestanti durante le proteste di oggi. Le fiamme hanno avvolto una parte dell’edificio, propagandosi fino alla copertura e provocando il crollo del campanile. Le immagini dell’incendio mostrano la gravità dei danni subiti da uno dei principali edifici istituzionali della città francese, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per cercare di contenere il rogo ed evitare che si estendesse ulteriormente.

Limoges, il Municipio incendiato durante le manifestazioni

L’incendio è scoppiato al termine di una giornata di mobilitazione contro il caro vita, alla quale hanno partecipato migliaia di persone. Secondo le ricostruzioni diffuse dalla stampa francese, un gruppo di individui incappucciati ha preso di mira il Municipio dopo aver incendiato un’automobile della polizia municipale davanti all’edificio. I responsabili hanno infranto alcune vetrate, sono penetrati all’interno della struttura e hanno appiccato il fuoco. Le fiamme si sono rapidamente propagate in un’ala del palazzo, raggiungendo il tetto e la struttura portante della copertura.

Le fiamme raggiungono il tetto, crolla il campanile

La situazione è diventata particolarmente grave quando l’incendio ha interessato le parti superiori dell’edificio, mettendone a rischio la stabilità. Il campanile del Municipio è crollato mentre il rogo continuava a devastare lo storico palazzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nel tentativo di limitare i danni. Centinaia di persone hanno assistito all’incendio dall’esterno, mentre le fiamme e il fumo si levavano dal complesso municipale.

Un edificio storico costruito a partire dal 1876

Il Municipio di Limoges rappresenta uno degli edifici più importanti del patrimonio storico e architettonico della città. La sua costruzione iniziò nel 1876 e il palazzo venne inaugurato nel 1883. Progettato dall’architetto Charles-Alfred Leclerc, l’edificio è caratterizzato da uno stile ispirato all’architettura rinascimentale e al Municipio di Parigi. Dal 1975 è iscritto tra i monumenti storici francesi. L’incendio ha quindi colpito non soltanto la sede delle istituzioni comunali, ma anche un edificio di rilevante valore storico, provocando danni gravissimi a una struttura che caratterizza da oltre un secolo il centro della città.

Proteste e violenze in Francia, danni anche ai mezzi della polizia

L’assalto al Municipio si inserisce in una giornata di manifestazioni e tensioni in diverse città francesi. A Limoges si sono verificati anche scontri con le forze dell’ordine, incendi di veicoli e danneggiamenti. Le violenze hanno interessato diverse zone della città, mentre l’incendio del palazzo municipale ha rappresentato uno degli episodi più gravi della giornata. I danni allo storico edificio dovranno essere valutati nel dettaglio, soprattutto dopo il crollo del campanile e il coinvolgimento della copertura da parte delle fiamme.