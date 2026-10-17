Francia, migliaia in piazza contro il carovita: scontri a Parigi, circa 300 i fermati e un manifestante ferito gravemente | FOTO

Migliaia di persone in piazza in Francia contro il carovita, in una giornata di mobilitazione nazionale segnata da tensioni e scontri a Parigi. Al centro della protesta ci sono l’inflazione dei generi alimentari e l’impennata dei prezzi dei carburanti, due questioni che hanno spinto i manifestanti a scendere in strada in diverse città francesi, a sei mesi dalle elezioni presidenziali. La mobilitazione, accompagnata dallo slogan “Prendiamo la Bastiglia”, ha fatto registrare momenti di forte tensione soprattutto nella capitale, dove il numero delle persone fermate ha già superato quota cento. Un episodio particolarmente grave si è verificato a Saint-Étienne, dove un manifestante ha perso una mano. Per oggi è inoltre prevista una riunione dell’unità di crisi.

Proteste contro il carovita in Francia, migliaia di manifestanti nelle strade

La giornata di mobilitazione interessa diverse zone della Francia e nasce dalla protesta contro il crescente peso dei rincari alimentari e dei carburanti. L’aumento dei prezzi rappresenta il principale motivo delle manifestazioni, organizzate in un momento politicamente significativo per il Paese, a circa sei mesi dalle prossime elezioni presidenziali. Lo slogan “Prendiamo la Bastiglia” accompagna una protesta che richiama l’attenzione sulle difficoltà economiche legate all’inflazione e al costo dei beni di prima necessità.

Scontri a Parigi, fermate centinaia di persone in tutta la Francia

Nella capitale francese la giornata è stata caratterizzata da scontri tra alcuni manifestanti e le forze dell’ordine. La polizia ha utilizzato gas lacrimogeni per disperdere i gruppi coinvolti nei disordini, mentre sono stati segnalati incendi e danneggiamenti. Le tensioni si sono registrate anche in altre città francesi, tra cui Marsiglia. Secondo un aggiornamento del ministero dell’Interno francese riportato da Reuters, i fermi a livello nazionale hanno raggiunto quota 272. Le autorità hanno attribuito parte delle violenze ad agitatori dell’estrema sinistra, mentre numerosi partecipanti hanno manifestato pacificamente per chiedere interventi contro l’aumento del costo della vita e il peggioramento dei servizi pubblici.

Saint-Étienne, manifestante perde una mano durante gli scontri

Un episodio particolarmente grave si è verificato a Saint-Étienne, dove un manifestante ha perso una mano in seguito all’esplosione di una granata utilizzata dalle forze dell’ordine. La notizia è stata riferita dall’agenzia AFP, citando una fonte vicina al caso. Secondo i primi elementi raccolti, il manifestante avrebbe raccolto la granata prima dell’esplosione. La prefettura della Loira ha confermato il grave ferimento alla mano di un giovane di circa vent’anni, senza fornire ulteriori dettagli. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale universitario di Saint-Étienne. Anche nella città si sono verificati scontri con le forze dell’ordine e danneggiamenti.

Dal caro-carburante ai servizi pubblici, le ragioni della mobilitazione

Le proteste contro il carovita si intrecciano con le rivendicazioni degli studenti, impegnati da settimane in manifestazioni per chiedere migliori condizioni nelle scuole e maggiori risorse per l’istruzione. Alla giornata di mobilitazione hanno aderito diverse realtà sociali e sindacali, mentre sono tornati visibili anche i simboli dei Gilet gialli, protagonisti delle proteste francesi iniziate nel 2018. Il costo dei carburanti, l’inflazione alimentare, il livello dei salari e la qualità dei servizi pubblici sono tra le questioni sollevate dai manifestanti. La mobilitazione arriva in una fase particolarmente delicata per la Francia, a circa sei mesi dalle elezioni presidenziali, mentre il governo si confronta con le tensioni sociali e le difficoltà economiche del Paese.

Francia, attesa per la gestione dell’emergenza dopo gli scontri

La giornata di protesta ha dunque assunto una dimensione nazionale, con manifestazioni, interventi delle forze dell’ordine e numerosi fermi. Le violenze registrate in diverse città e il grave ferimento del manifestante a Saint-Étienne hanno accresciuto l’attenzione sulla gestione dell’ordine pubblico. Nel quadro delle iniziative annunciate per affrontare la situazione è prevista anche una riunione dell’unità di crisi.