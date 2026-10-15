Emergenza carburanti a Reggio Calabria: pompe a secco e file chilometriche per la paura dello sciopero | FOTO E VIDEO

La città di Reggio Calabria si è svegliata paralizzata da una situazione senza precedenti che sta mettendo a dura prova la viabilità e la tenuta logistica dell’intero comprensorio metropolitano. Sin dalle prime ore del mattino, una marea di automobili, furgoni e mezzi commerciali ha invaso le principali arterie stradali, formando lunghissime code a ridosso di quasi tutte le stazioni di servizio del territorio urbano ed extraurbano. Dagli snodi del raccordo autostradale fino al centro storico, transitando per Viale Calabria e la zona costiera, la circolazione è andata rapidamente in tilt a causa di centinaia di automobilisti rimasti fermi per ore con l’unico obiettivo di fare il pieno.

La corsa all’acquisto compulsivo ha prodotto in brevissimo tempo l’esito più temuto: la disponibilità di carburante è crollata a picco e molte pompe erogatrici espongono ormai il cartello di esaurito. A subire la carenza più drammatica è il diesel, letteralmente polverizzato nell’arco di una sola mattinata. Decine di impianti hanno dovuto spegnere le colonnine del gasolio per totale azzeramento delle scorte sotterranee, lasciando a bocca asciutta persino i mezzi di soccorso, i trasportatori di beni deperibili e i pendolari che utilizzano l’auto per recarsi al lavoro. I gestori dei punti vendita, colti alla sprovvista da un afflusso straordinario e insostenibile, assistono inermi a una domanda decuplicata che le cisterne cittadine non sono strutturalmente in grado di assorbire senza una rigenerazione continua dei carichi.

Lo spettro dello sciopero degli autotrasportatori e la paura dell’isolamento logistico

All’origine di questo improvviso collasso vi è una profonda paura collettiva legata alla mobilitazione del comparto logistico. L’annuncio dello sciopero degli autotrasportatori, previsto con decorrenza immediata a partire da domani, ha scatenato una vera e propria psicosi tra i cittadini, terrorizzati dall’eventualità che la Calabria possa rimanere tagliata fuori dai canali di rifornimento per diversi giorni. In un territorio morfologicamente complesso e fortemente periferico rispetto ai grandi poli industriali del Paese, la dipendenza dal trasporto su gomma è quasi totale, sia per quanto concerne la distribuzione alimentare sia per il recapito delle merci e dei derivati fossili. Il solo timore di un’interruzione della filiera distributiva ha innescato un meccanismo psicologico difensivo di massa.

Non si tratta di una necessità dettata dal reale consumo chilometrico quotidiano, ma della convinzione diffusa che le autobotti non arriveranno a riempire i serbatoi per un periodo prolungato. Questa percezione di vulnerabilità ha spinto anche chi possedeva ancora mezzo serbatoio a mettersi in fila per colmare ogni litro residuo, prosciugando le giacenze strategiche della rete e trasformando un’allerta sindacale in una crisi operativa tangibile e immediata prima ancora che l’effettiva protesta abbia preso il via.

Il paradosso dei prezzi: la benzina italiana costa meno che in Europa ma mancano i litri

L’aspetto più sconcertante di quanto sta avvenendo in queste ore riguarda l’evoluzione economica del fenomeno. Fino a poco tempo fa la mobilitazione popolare era orientata alla protesta contro i rincari record alla pompa; oggi, all’apice di una delle fasi più complesse della storia recente, il costo del barile e il prezzo finale al consumatore sono passati del tutto in secondo piano. A Reggio Calabria e nelle altre province calabresi è possibile trovare la benzina attorno a 1,90 euro al litro e il diesel poco oltre i 2,19 euro al litro. Si tratta di importi indubbiamente elevati se confrontati con i listini di diversi mesi fa, ma che assumono un valore completamente diverso se inseriti nel quadro macroeconomico internazionale.

Nel resto d’Europa, infatti, il collasso energetico globale ha fatto schizzare le tariffe medie ben oltre la soglia psicologica dei 2,50 euro al litro, con picchi devastanti in nazioni fortemente dipendenti dalle importazioni dirette. Di fronte a tale raffronto, il costo praticato sul suolo nazionale risulta tra i più contenuti dell’intera area continentale. Nonostante un quadro tariffario che in teoria dovrebbe disincentivare gli sprechi ma consentire comunque un accesso sostenibile al bene, i cittadini non badano più alla spesa. La vera emergenza non risiede più nel listino prezzi, bensì nella garanzia materiale di reperire il combustibile: una constatazione amara che evidenzia come il valore di una risorsa primaria sia determinato anzitutto dalla sua disponibilità fisica prima ancora che dal suo controvalore monetario.

La crisi energetica globale e il rischio di una paralisi interna evitabile

L’attuale frangente si inserisce all’interno di una gravissima crisi energetica mondiale che sta sconvolgendo i mercati del greggio, le rotte di navigazione delle superpetroliere e le capacità di raffinazione di molti paesi occidentali. In numerosi stati esteri il problema risiede a monte: mancano materialmente i carichi di greggio raffinato, gli impianti lavorano a regimi ridotti e le scorte strategiche governative sono ridotte ai minimi termini. In Italia, al contrario, la presenza di scorte di sicurezza e la tenuta degli accordi di fornitura garantiscono ancora l’esistenza fisica dei prodotti all’interno delle grandi basi di stoccaggio costiere e nei depositi fiscali.

Proprio per questa ragione, la prospettiva di un blocco interno appare agli occhi di osservatori ed economisti come una pericolosa forma di autolesionismo economico e sociale. Se in altre aree del pianeta si soffre per la reale carenza della materia prima, in Italia il rischio di restare a secco deriva esclusivamente da un intoppo nella catena del trasporto finale. Generare una strozzatura logistica in un contesto già provato dall’inflazione e dalle tensioni geopolitiche internazionali significa punire indiscriminatamente la popolazione, vanificando il vantaggio competitivo derivante da un mercato che, seppur a fatica, era riuscito a mantenere attivi i propri canali di fornitura a prezzi relativamente calmierati rispetto ai vicini europei.

Trattative dell’ultima ora e la necessità di tutelare la continuità territoriale

La gravità del quadro impone interventi immediati e un senso di responsabilità collettivo da parte di tutti gli attori coinvolti nella vertenza sindacale e nelle cabine di regia ministeriali. Il timore delle associazioni di categoria e degli enti locali è che la prosecuzione delle code e il persistere della chiusura forzata degli impianti possano ripercuotersi a catena sui servizi essenziali: dal trasporto pubblico locale alla raccolta dei rifiuti, fino all’assistenza domiciliare sanitaria e alla distribuzione dei prodotti alimentari freschi nei supermercati.

L’auspicio unanime che si leva dalla Calabria e dal resto della penisola è che lo sciopero dei tir possa essere tempestivamente congelato, revocato o ridimensionato attraverso un accordo costruttivo tra le rappresentanze dell’autotrasporto merci e le istituzioni preposte. Trovare una sintesi negoziale che affronti le legittime istanze dei vettori senza strangolare la viabilità del Paese è l’unico percorso percorribile per evitare che l’intero sistema economico collassi su se stesso. Nelle prossime ore gli occhi della cittadinanza resteranno puntati sui tavoli di confronto governativi, nella speranza che il buonsenso prevalga e che le cisterne possano rimettersi in marcia lungo l’autostrada per restituire serenità ai residenti e scongiurare una paralisi logistica dalle conseguenze incalcolabili.