Elezioni comunali 2027, quasi 2 mila Comuni al voto: alle urne Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo e Bologna

Si prepara una maxi tornata di elezioni amministrative in Italia. Secondo una stima degli enti locali, saranno infatti circa duemila i Comuni chiamati al voto in primavera per eleggere sindaci e nuovi Consigli comunali. La dimensione della consultazione sarà particolarmente rilevante non soltanto per il numero complessivo di enti coinvolti, ma anche per il peso politico di molte delle città chiamate alle urne. Tra i Comuni interessati figurano infatti alcune delle principali realtà urbane del Paese, da Roma a Milano, passando per Napoli, Torino, Palermo e Bologna. Complessivamente, tra i territori coinvolti, saranno quasi quaranta i capoluoghi chiamati a rinnovare le proprie amministrazioni.

Elezioni comunali, la finestra per il voto va dal 15 aprile al 15 giugno

Il primo elemento da definire sarà la data. La finestra temporale indicata per lo svolgimento delle elezioni amministrative va dal 15 aprile al 15 giugno, ma tra le ipotesi maggiormente considerate c’è quella di concentrare il voto nel mese di maggio. La data dovrebbe essere fissata già nel corso di aprile, dando così il via formale alla fase conclusiva della campagna elettorale. Al momento, tuttavia, non è stata ancora indicata una giornata definitiva e il calendario resta quindi da stabilire.

Circa 900 Comuni al voto per scadenza naturale

Nel dettaglio, una parte consistente dei Comuni interessati arriverà alle urne per la naturale scadenza del mandato amministrativo. Si tratta di circa 900 territori nei quali si era votato nel 2022. Per questi enti il ritorno alle urne rientra quindi nel normale ciclo amministrativo e porterà al rinnovo dei sindaci e dei Consigli comunali. A questi si aggiunge però un secondo gruppo particolarmente numeroso, legato agli effetti che l’emergenza sanitaria ebbe sul calendario elettorale degli anni precedenti.

Altri 1.200 Comuni dopo lo slittamento dovuto all’emergenza Covid

Circa 1.200 Comuni torneranno al voto perché, a causa dell’emergenza Covid, le precedenti elezioni si svolsero nell’autunno del 2021. Quella tornata coinvolse complessivamente 1.342 Comuni. Gli elettori furono chiamati alle urne il 3 e il 4 ottobre 2021, mentre i ballottaggi si svolsero il 17 e il 18 ottobre. Una settimana più tardi si votò anche nei Comuni di Trentino-Alto Adige, Sicilia e Sardegna. Il particolare calendario determinato dalla pandemia produce ora i suoi effetti sulla prossima tornata, contribuendo a far salire sensibilmente il numero degli enti che dovranno tornare alle urne nello stesso periodo.

Quasi quaranta capoluoghi coinvolti

Il peso della prossima tornata amministrativa deriva anche dal numero di grandi città interessate. Tra i quasi quaranta capoluoghi figurano Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo e Bologna, città che per popolazione e rilevanza politica renderanno il voto amministrativo uno degli appuntamenti più importanti della stagione elettorale. Accanto ai grandi centri ci saranno centinaia di Comuni di dimensioni medie e piccole, con una consultazione che riguarderà quindi territori molto diversi tra loro. Il risultato sarà una tornata elettorale estremamente ampia, distribuita su gran parte del territorio nazionale.

Roma, Milano, Napoli e le altre grandi città al centro della sfida

L’attenzione politica sarà inevitabilmente concentrata sulle principali città italiane. Roma e Milano rappresentano due dei Comuni più rilevanti dal punto di vista demografico e istituzionale, mentre il voto coinvolgerà anche grandi realtà del Sud come Napoli e Palermo e città importanti del Nord come Torino e Bologna. Il rinnovo simultaneo di amministrazioni di questo peso renderà la tornata significativa anche sul piano politico nazionale, pur restando ogni elezione comunale legata alle proprie dinamiche territoriali.

Sul tavolo anche l’ipotesi election day

Tra le ipotesi circolate negli ultimi mesi c’è anche quella di un possibile election day, cioè la scelta di concentrare più consultazioni elettorali nella stessa data. In particolare, è stata presa in considerazione la possibilità di far coincidere le elezioni amministrative con le elezioni politiche. Si tratta, al momento, di un’ipotesi e non di una decisione già assunta. L’eventuale accorpamento richiederebbe infatti specifici passaggi istituzionali.

Come si decide un election day

La scelta di riunire più votazioni in un’unica giornata viene assunta dal Governo attraverso l’approvazione di un decreto-legge in Consiglio dei ministri. Il decreto deve successivamente essere convertito in legge dal Parlamento. Nel caso in cui l’esecutivo intendesse costruire un’unica tornata comprendente anche le elezioni politiche, sarebbe inoltre necessario concordare la finestra temporale con il Quirinale, nel rispetto dei limiti previsti dalla Costituzione. La possibilità di un election day dipenderà quindi da valutazioni politiche e istituzionali che dovranno maturare nei prossimi mesi.

Il precedente dell’election day del giugno 2024

L’ultimo grande precedente risale al giugno 2024. In quell’occasione gli elettori italiani furono chiamati alle urne nello stesso momento per le elezioni europee e per il primo turno delle amministrative in oltre 3.500 Comuni, oltre che in alcune Regioni. La scelta consentì di concentrare in un unico appuntamento più consultazioni di diversa natura. Un altro precedente importante risale invece al settembre 2020.

Nel 2020 referendum, regionali e comunali nella stessa tornata

Nel settembre 2020 venne infatti accorpato il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari con le elezioni in sette Regioni e con il voto amministrativo in diversi Comuni. Anche in quel caso si scelse quindi di concentrare più appuntamenti elettorali, riducendo il numero di giornate separate dedicate alle consultazioni. Sono precedenti che vengono richiamati oggi mentre prende forma il calendario della nuova maxi tornata amministrativa.