Elezioni Politiche 2027 a maggio insieme alle Comunali? L’apertura di Malan: perchè settembre è un mese “delicato”

Il voto? “La scadenza è cinque anni, abbiamo votato a settembre e quindi si potrebbe rivotare a settembre. Il difetto per il voto a settembre è che hai poco tempo per la campagna elettorale, e poi c’è da fare la legge di Bilancio che è molto delicata come cosa. Per cui, potrebbe esserci l’esigenza di votare a maggio e potrebbe avere un senso votare insieme alle Comunali“. È quanto dichiarato ai microfoni del programma “Un Giorno da Pecora”, su Rai Radio1, dal capogruppo in Senato di Fratelli d’Italia Lucio Malan.

Si dice che alle Comunali, solitamente, sia favorito il centrosinistra. “In ogni caso si vota, in tutto il mondo il centrosinistra va meglio nei grandi centri mentre i conservatori e i moderati vanno meglio nei centri più piccoli e addirittura, diciamo così, nelle campagne“, ha concluso.