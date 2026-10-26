È ufficiale, il premier Meloni alla convention di Sud chiama Nord di Cateno De Luca

Giorgia Meloni parteciperà alla convention nazionale di Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia, in programma a Roma dal 27 al 29 ottobre. A sciogliere le riserve sulla presenza della presidente del Consiglio è stato direttamente Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, che ha annunciato l’accettazione dell’invito da parte della premier e comunicato l’orario del suo intervento. Meloni interverrà giovedì 29 ottobre alle ore 11:15, durante la giornata conclusiva dell’assemblea nazionale denominata “L’Italia dei Territori”, organizzata congiuntamente da Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia nella Capitale. Un annuncio che conferma la partecipazione della premier all’appuntamento politico promosso da De Luca, dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi sulla sua possibile presenza. La convention vedrà inoltre la partecipazione di numerosi rappresentanti del Governo e delle istituzioni nazionali.

Cateno De Luca: “grazie Presidente Meloni per aver accettato il nostro invito”

È lo stesso Cateno De Luca a ufficializzare la presenza della presidente del Consiglio, con un messaggio nel quale ringrazia la premier e gli altri rappresentanti istituzionali che prenderanno parte alla manifestazione. “Grazie Presidente Meloni per aver accettato il nostro invito: l’Italia è dei territori!”, dichiara il leader di Sud chiama Nord. De Luca comunica quindi l’appuntamento preciso con la presidente del Consiglio: “Il premier interverrà alla nostra convention giovedì 29 ottobre alle 11:15.” La presenza di Meloni assume particolare rilievo nel contesto dell’assemblea, che rappresenta un passaggio del percorso politico nazionale avviato da Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia in vista delle prossime elezioni politiche. Proprio nella giornata conclusiva del 29 ottobre è prevista anche la presentazione del nuovo simbolo della lista elettorale, insieme agli appuntamenti organizzativi destinati a definire la rappresentanza del progetto politico comune.

La Russa e quattro ministri alla convention: il programma degli interventi

Nel suo annuncio, Cateno De Luca ha confermato anche la partecipazione del presidente del Senato Ignazio La Russa e di quattro ministri del Governo Meloni, indicando i giorni e gli orari dei rispettivi interventi. “Grazie anche al Presidente del Senato Ignazio La Russa, che interverrà martedì 27 alle 15:30, e a tutti i Ministri che parteciperanno: Gilberto Pichetto Fratin (il 27 ottobre alle ore 11:00), Matteo Piantedosi (martedì 27 ottobre alle 17:00), Francesco Lollobrigida (mercoledì 28 ottobre alle ore 17:30) e Guido Crosetto (giovedì 29 ottobre alle ore 10:00)”, aggiunge De Luca. La prima giornata, martedì 27 ottobre, vedrà quindi gli interventi del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin alle 11:00, del presidente del Senato Ignazio La Russa alle 15:30 e del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi alle 17:00. Mercoledì 28 ottobre sarà la volta del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, atteso alle 17:30. Giovedì 29 ottobre, nella giornata conclusiva, interverrà invece il ministro della Difesa Guido Crosetto alle 10:00, seguito dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni alle 11:15.