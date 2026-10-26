Cateno De Luca, tre giorni a Roma con ministri e big della politica: possibile l’intervento del Premier Meloni | PROGRAMMA

Tre giorni a Roma per definire il futuro politico di Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia, con la partecipazione di ministri, rappresentanti delle istituzioni, parlamentari, amministratori locali ed esponenti di diversi partiti. È tutto pronto per l’assemblea nazionale congiunta denominata “L’Italia dei Territori”, in programma dal 27 al 29 ottobre 2026 all’Hotel Massimo D’Azeglio, in via Cavour 18, nella Capitale. L’appuntamento, promosso nell’ambito del percorso politico avviato da Cateno De Luca, rappresenta una tappa importante per la collaborazione tra Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia. Il programma prevede incontri dedicati al ruolo degli enti locali, alle imprese, al lavoro, alla partecipazione delle donne e dei giovani alla politica, fino alla giornata conclusiva del 29 ottobre, quando saranno annunciati il portavoce unico e il logo della lista per le prossime elezioni politiche.

Tra gli ospiti indicati nel programma figurano il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Resta inoltre aperta la possibilità che all’assemblea partecipi anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la cui presenza era stata prospettata dagli organizzatori per la giornata conclusiva. Il nome della premier, tuttavia, non compare nel programma ufficiale diffuso nelle locandine e la sua partecipazione resta quindi da confermare.

Cateno De Luca e Sindaci d’Italia, a Roma il progetto politico nazionale

La convention romana si inserisce nel percorso di collaborazione tra il movimento fondato da Cateno De Luca e Sindaci d’Italia, la realtà politica guidata da Ernesto Magorno. L’obiettivo dichiarato è costruire un progetto nazionale che valorizzi il ruolo dei territori e degli amministratori locali, anche in vista delle prossime elezioni politiche. Proprio nella giornata conclusiva sarà presentato il simbolo della lista elettorale, uno degli appuntamenti centrali dell’intera manifestazione. Il confronto coinvolgerà personalità provenienti da differenti esperienze politiche, con rappresentanti di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Azione, Noi Moderati e Partito Liberal Democratico, oltre agli esponenti dei due movimenti promotori. La tre giorni sarà quindi articolata tra momenti di dibattito politico, approfondimenti tematici e appuntamenti organizzativi destinati a definire la struttura del nuovo percorso comune.

Martedì 27 ottobre: La Russa, Piantedosi, Pichetto Fratin e il sindaco di Messina Basile

La prima giornata, martedì 27 ottobre, sarà dedicata in particolare agli enti locali e al confronto con rappresentanti delle istituzioni nazionali. Alle 10:30 è previsto l’intervento del presidente di Sindaci d’Italia, Ernesto Magorno. Alle 11:00 sarà la volta del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, intervistato dal giornalista del Tg2 Luca Moriconi. Alle 11:30 spazio al primo panel, denominato “Il sindaco sceriffo”, curato da Cateno De Luca, indicato nel programma come sindaco di Taormina. Nel pomeriggio, dopo gli interventi programmatici delle 14:30, alle 15:30 è previsto l’intervento del presidente del Senato Ignazio La Russa.

Alle 16:00 si svolgerà il secondo panel, “La forza degli enti locali”, al quale prenderanno parte Francesco Gallo, deputato di Sud chiama Nord; Luigi Marattin, segretario del Partito Liberal Democratico; Ettore Rosato, vicesegretario di Azione; Domenico Carbone, coordinatore nazionale Anci Giovani e sindaco di San Costanzo; Marco Di Stefano, responsabile Enti Locali di Noi Moderati; Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce; e Federico Basile, sindaco di Messina. A moderare il confronto sarà Antonio Rapisarda, direttore del Secolo d’Italia. Alle 17:00 è previsto l’intervento del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervistato dallo stesso Antonio Rapisarda. La giornata proseguirà alle 18:00 con l’elezione degli organi statutari di Sindaci d’Italia, alle 18:30 con la relazione del segretario nazionale del movimento e alle 19:30 con ulteriori interventi programmatici.

Mercoledì 28 ottobre: imprese, lavoro, donne e giovani al centro del confronto

La seconda giornata, mercoledì 28 ottobre, sarà dedicata a temi economici, sociali e alla partecipazione politica. Il programma si aprirà alle 9:30 con la relazione di Carmelo Satta, presidente di Fenapi Group. Alle 10:00 è previsto un collegamento in diretta con la trasmissione Coffee Break su La7. Alle 10:45 il terzo panel, “Impresa in Comune? Il patto per valorizzare il territorio”, vedrà gli interventi della viceministra del Lavoro e delle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci, del viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli. Parteciperanno anche Raffaele Trequattrini, presidente Cosind; Vincenzo Elifani, presidente del Centro studi Confapi; Franco Colombo, segretario generale Confedra; e Guido D’Amico, presidente Confimprese Italia. Il panel sarà moderato dal giornalista Claudio Brachino.

Alle 11:45 il confronto proseguirà con “Un nuovo modello di concertazione per rilanciare il buon lavoro”. Tra gli intervenuti figurano Raffaele Bonanni, già segretario generale della Cisl; Mauro Nori, capo di gabinetto del ministro del Lavoro; Giuseppe Sabella, analista economico e saggista; Agostino Di Maio, direttore generale Assolavoro; e Stefano Caldoro, consigliere del presidente del Consiglio per i rapporti con le parti sociali.

Laura Castelli, Gelmini, Bergamini e Bonetti nel panel sulle donne in politica

Nel pomeriggio di mercoledì, alle 15:30, è prevista la relazione della presidente di Sud chiama Nord Laura Castelli, seguita alle 16:00 dal panel “La politica è donna?”. Al confronto prenderanno parte la stessa Castelli, Mariastella Gelmini di Noi Moderati, Lucia Borgonzoni della Lega, Deborah Bergamini di Forza Italia, Elena Bonetti di Azione e Ylenja Lucaselli di Fratelli d’Italia. A moderare sarà Rita Lofano, direttrice dell’agenzia AGI. Dopo gli interventi programmatici delle 17:00, alle 18:00 sarà la volta del panel “Decidere da giovani: dalla partecipazione alla responsabilità”, con Nicola D’Ambrosio, presidente di Azione Universitaria; Matteo Hallissey, presidente di +Europa; Simone Leoni, segretario di Forza Italia Giovani; Albert Finocchiaro, coordinatore di Sud chiama Nord Giovani; e Marco Zannino, responsabile di Azione Under 30. Il dibattito sarà moderato da Felice Florio, vicedirettore dell’Espresso.

De Luca a confronto con Carlo Taormina sul suo percorso giudiziario

La giornata di mercoledì si concluderà alle 19:00 con un appuntamento dedicato direttamente a Cateno De Luca. Il settimo panel è intitolato “Un giudice a Berlino ancora c’è! Il calvario giudiziario di Cateno De Luca” e prevede un confronto tra il leader di Sud chiama Nord e l’avvocato Carlo Taormina. A moderare l’incontro sarà il giornalista Giovanni Maria Jacobazzi, del Riformista.

Giovedì 29 ottobre: Crosetto, Galvagno e la presentazione della lista per le elezioni politiche

La terza e ultima giornata, giovedì 29 ottobre, sarà dedicata agli appuntamenti conclusivi e alla definizione della nuova organizzazione politica. Alle 9:30 sono previsti gli interventi di Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia. Alle 10:00 interverrà il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervistato da Davide Desario, direttore di Adnkronos. Alle 10:30 sarà la volta del presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno. Seguiranno tre momenti previsti dal programma: alle 11:00 la nomina del portavoce unico, alle 11:30 la presentazione del logo della lista per le elezioni politiche e alle 12:00 la relazione del nuovo portavoce. La presentazione del simbolo rappresenterà uno dei passaggi principali dell’assemblea, perché renderà pubblica l’identità elettorale del progetto nato dalla collaborazione tra Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia.

Giorgia Meloni alla convention di Cateno De Luca? L’ipotesi per l’ultima giornata

Attenzione anche alla possibile presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Già nelle scorse settimane, durante la presentazione dell’iniziativa, Cateno De Luca aveva manifestato l’auspicio che la premier potesse partecipare alla convention. Successivamente, la presidente di Sud chiama Nord Laura Castelli aveva prospettato la presenza di Meloni nella giornata conclusiva del 29 ottobre, nell’ambito degli incontri politici legati al nuovo progetto nazionale. La partecipazione della premier, tuttavia, non risulta indicata nella versione del programma diffusa attraverso le locandine ufficiali. Non è quindi possibile considerarla definitivamente confermata sulla base del calendario disponibile. L’eventuale presenza di Meloni assumerebbe particolare rilievo nel quadro dell’intesa nazionale tra Sud chiama Nord e il centrodestra, già illustrata da De Luca nelle scorse settimane.

Programma completo: