Cateno De Luca parte alla conquista di Roma: “sono l’Ulisse siculo, ora la sfida decisiva”

Da Fiumedinisi a Roma, con lo sguardo rivolto alle prossime elezioni politiche. Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, annuncia una nuova tappa del proprio percorso politico in vista dell’assemblea nazionale congiunta con Sindaci d’Italia, in programma nella Capitale dal 27 al 29 ottobre. Un appuntamento che potrebbe segnare l’avvio di una strategia condivisa tra i due movimenti in vista delle prossime sfide elettorali. De Luca sceglie un’immagine particolarmente significativa per raccontare questo passaggio: quella di Ulisse, protagonista di un viaggio fatto di prove, difficoltà e ritorno alle origini. Un paragone con cui il leader siciliano ripercorre la propria esperienza personale e politica, presentando l’appuntamento romano come un momento decisivo.

Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia insieme a Roma: tre giorni per costruire una strategia politica

L’assemblea nazionale, denominata “L’Italia dei territori”, si svolgerà a Roma dal 27 al 29 ottobre e vedrà la partecipazione congiunta di Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia. Sono previsti tre giorni di confronto con ospiti di rilievo, al termine dei quali potrebbe arrivare l’annuncio di una strategia comune in vista delle prossime elezioni politiche. A sottolineare l’importanza dell’appuntamento è lo stesso De Luca, che affida ai social un messaggio carico di aspettative ed emozione. “Si parte da Fiumedinisi per Roma! Sono l’Ulisse siculo!”, esordisce il leader di Sud chiama Nord. Quindi spiega il significato politico dell’iniziativa: “Dal 27 al 29 ottobre a Roma si svolgerà l’assemblea nazionale congiunta di Sud chiama Nord e di Sindaci d’Italia, denominata “L’Italia dei territori”. Tre giorni di confronto con illustri ospiti che potrebbero concludersi con il lancio di una comune strategia per le prossime elezioni politiche.” Un passaggio che lascia aperta la possibilità di un’intesa politica tra i due movimenti, senza anticipare decisioni definitive che potrebbero maturare nel corso dell’assemblea.

De Luca guarda alle prossime elezioni: “una tappa fondamentale per il futuro dell’Italia”

Per Cateno De Luca, l’appuntamento romano assume un valore che va oltre il confronto organizzativo tra Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia. Il leader siciliano lo considera infatti un momento particolarmente importante per il proprio futuro politico e per le prospettive nazionali. “Non vi nascondo che sono emozionato, perché sarà una tappa fondamentale anche per il futuro politico dell’Italia”, dichiara De Luca, manifestando apertamente le aspettative legate ai tre giorni di incontri. Al centro dell’iniziativa ci sarà dunque il confronto sulle prospettive politiche dei due movimenti, con la possibilità di definire un percorso condiviso in vista delle future elezioni.

Il paragone con Ulisse e il richiamo alle proprie origini

Nel suo messaggio, De Luca dedica ampio spazio anche alla dimensione personale del proprio percorso, spiegando la scelta di paragonarsi a Ulisse e di partire simbolicamente da Fiumedinisi, il paese siciliano delle sue origini. “Non ho fatto a caso un chiaro riferimento a Ulisse: il suo viaggio rappresenta la grande metafora della vita, come percorso di maturazione, prova e ritorno alle proprie origini”, afferma. Il leader di Sud chiama Nord ripercorre quindi le difficoltà e i momenti positivi attraversati nel corso della propria vita, collegandoli alla determinazione con cui intende affrontare la nuova fase politica. “La vita mi ha riservato gioie e dolori, stelle e stalle, e tanta forza per rialzarmi più forte di prima a ogni caduta”, aggiunge De Luca. Un racconto che culmina nell’annuncio di quella che considera la sfida più importante del proprio percorso. “Ora è il momento della prova più importante e decisiva. Andiamo avanti senza se e senza ma”, conclude.