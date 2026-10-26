Dopo Putin anche Lukashenko si congratula con Lula: la Bielorussia pronta a consolidare il dialogo con il Brasile

La rielezione di Luiz Inácio Lula da Silva alla presidenza del Brasile raccoglie il plauso di due dei principali leader autoritari alleati sulla scena internazionale. Dopo le congratulazioni del presidente russo Vladimir Putin, arrivano anche quelle del presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko, storico alleato del Cremlino. Un nuovo segnale dell’interesse di Mosca e Minsk per la continuità politica alla guida del Brasile, mentre il risultato delle elezioni presidenziali viene contestato dal candidato sconfitto, Flavio Bolsonaro.

Lukashenko si congratula con Lula

Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha inviato un messaggio ufficiale al presidente brasiliano per congratularsi della sua vittoria elettorale. A riferirlo è stata l’agenzia di stampa bielorussa Belta, che ha dato notizia delle parole del leader di Minsk. “Il presidente della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, si è congratulato con Luiz Inacio Lula da Silva per la sua rielezione alla presidenza della Repubblica federativa del Brasile”.

Nel messaggio, Lukashenko ha interpretato il risultato delle urne come una conferma della fiducia dei cittadini brasiliani in un progetto politico orientato alla sovranità e all’indipendenza nazionale. Secondo il presidente bielorusso, il popolo brasiliano ha espresso la propria “fiducia in un percorso volto alla costruzione di uno stato forte e indipendente, con un orientamento sociale, capace di scegliere autonomamente la propria strada verso lo sviluppo”.

Lukashenko ha poi espresso fiducia nelle prospettive internazionali del Brasile durante il nuovo mandato di Lula. “Sono convinto che, sotto la sua guida, il Brasile continuerà ad avanzare con determinazione nel rafforzamento della propria sovranità e della propria posizione sulla scena internazionale”, ha aggiunto.

Il legame diplomatico del Brasile con Mosca e Minsk

Le congratulazioni di Lukashenko arrivano dopo quelle di Vladimir Putin, presidente della Russia impegnata guerra contro l’Ucraina. Entrambi i leader hanno accolto favorevolmente la riconferma di Lula alla guida del Brasile, evidenziando l’importanza attribuita ai rapporti diplomatici con Brasilia.

Il sostegno diplomatico espresso dai vertici di Russia e Bielorussia rappresenta un elemento significativo nella lettura internazionale del voto brasiliano, soprattutto considerando la stretta alleanza politica tra Putin e Lukashenko.

La Bielorussia vuole rafforzare i rapporti con il Brasile

Nel suo messaggio, Lukashenko ha ribadito la volontà della Bielorussia di continuare a essere un partner affidabile e responsabile del Brasile, manifestando l’intenzione di ampliare le relazioni bilaterali tra Minsk e Brasilia. Secondo il presidente bielorusso, la cooperazione tra i due Paesi dovrà continuare a svilupparsi sulla base dei principi del rispetto reciproco e dell’amicizia. La posizione di Minsk indica dunque la volontà di consolidare il dialogo con il governo brasiliano anche durante il nuovo mandato presidenziale di Lula, con particolare attenzione al rafforzamento dei rapporti tra i due Stati.