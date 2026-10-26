Lula rieletto in Brasile, Putin esulta per il “caro amico”: l’alleanza tra conflitto in Ucraina e scenario internazionale

La vittoria di Luiz Inácio Lula da Silva alle elezioni presidenziali in Brasile viene accolta con entusiasmo a Mosca. A congratularsi personalmente con il presidente brasiliano rieletto è stato infatti Vladimir Putin, il leader autoritario russo che continua a guidare il Paese mentre è in corso la guerra contro l’Ucraina. Un messaggio che mette in evidenza il rapporto politico e diplomatico tra il Cremlino e Lula, considerato da Mosca un interlocutore importante tanto nelle relazioni bilaterali quanto negli equilibri internazionali.

Putin si congratula con il “caro amico” Lula

Il presidente russo ha voluto celebrare direttamente il successo di Lula al ballottaggio contro il senatore Flavio Bolsonaro, inviando un messaggio ufficiale pubblicato sul sito del Cremlino. “Caro amico, accetta le mie più sincere congratulazioni per la tua rielezione a Presidente della Repubblica del Brasile”, ha scritto Vladimir Putin rivolgendosi al presidente brasiliano.

La scelta delle parole evidenzia la cordialità dei rapporti tra i due leader. A rivolgersi a Lula come a un amico è il capo del Cremlino, alla guida di un sistema politico autoritario e impegnato nella guerra in Ucraina. Il messaggio conferma l’importanza che Mosca attribuisce alla continuità dei rapporti con il Brasile dopo la rielezione del presidente.

Il Cremlino celebra la vittoria di Lula: cooperazione con la Russia e ruolo dei Brics

Alle congratulazioni di Putin si è aggiunta la posizione ufficiale del Cremlino, espressa dal portavoce Dmitrij Peskov durante un incontro con la stampa. “Accogliamo con favore la vittoria del signor Lula. Egli fa molto non soltanto per lo sviluppo delle relazioni bilaterali, ma anche per la prosecuzione dei processi nell’ambito dei Brics e di altre organizzazioni, nonchè per la cooperazione con la Russia sulla scena internazionale”, ha dichiarato Peskov.

Le dichiarazioni del portavoce russo chiariscono quanto il Cremlino consideri importante il ruolo del Brasile di Lula nella collaborazione con Mosca. L’interesse russo non riguarda soltanto i rapporti diretti tra i due Paesi, ma si estende anche alla cooperazione multilaterale nell’ambito dei Brics e delle altre organizzazioni internazionali.

Peskov ha quindi ribadito la volontà russa di mantenere questa collaborazione anche durante il nuovo mandato presidenziale di Lula. “Ci auguriamo che tutti questi processi possano proseguire anche in futuro”, ha aggiunto il portavoce del Cremlino.

Il legame tra Lula e Putin mentre la Russia continua la guerra in Ucraina

Le congratulazioni provenienti da Mosca assumono un particolare significato politico nel contesto della guerra in Ucraina. Il presidente russo, impegnato nel conflitto, saluta infatti con favore la conferma alla guida del Brasile di un leader con il quale il Cremlino intende proseguire una collaborazione sia bilaterale sia internazionale.

È proprio il richiamo alla cooperazione sulla scena mondiale a rappresentare uno degli elementi più significativi delle dichiarazioni russe. Mosca vede nella presidenza Lula una possibilità di continuità nei rapporti diplomatici e nella partecipazione alle iniziative comuni dei Brics.

Il messaggio personale di Putin e le parole di Peskov mostrano dunque l’interesse della Russia a preservare il rapporto con il presidente brasiliano. Un rapporto che il Cremlino intende rafforzare anche mentre prosegue la guerra contro l’Ucraina, confermando il valore attribuito da Mosca alla collaborazione con il Brasile negli equilibri internazionali.