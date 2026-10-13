Domotek Volley, su il sipario del Cilea: presentate le nuove maglie per l’A2. Laganà e Lazzaretto tutti da ridere | FOTO

Si è alzato il sipario sulla Domotek Volley Reggio Calabria 2026-2027. Nella magica cornice del Teatro Cilea, pieno come se fosse il PalaCalafiore, l’intera galassia SportSpecialist, dalle giovanili alla femminile, passando per la prima squadra maschile, ha sfilato sul palco in vista dell’inizio di stagione. Grande attesa anche per le nuove maglie presentate nel teatro più importante della città.

Sul palco due presentatori d’eccezione: capitan Domenico Laganà e il vice capitano Enrico Lazzaretto che, mostrando anche una certa verve comica, hanno presentato le maglie: Klemen Sen “il più forte d’Europa perchè… ha fatto l’Europeo“, ha indossato la maglia amaranto; il “gigante buono” Oleksandr Boyko ha indossato la maglia bianca da trasferta; “la maglia… blu… ragazzi non sappiamo i colori… del libero” indossata da Alessandro Bruno; “Spider Man De Santis” chiamato direttamente dal pubblico, in maglia nera. Nelle due maglie del libero una chicca: in rilievo la mappa della città.