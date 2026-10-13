Domotek, il palcoscenico è tuo! Il Cilea pieno come il PalaCalafiore: presentazione da brividi per l’A2 | FOTO e INTERVISTE

Nello sport si parla spesso di grandi “teatri” e prestigiosi “palcoscenici”, metafore per indicare palazzetti e competizioni dall’alto blasone. La Domotek Volley Reggio Calabria ha preso questa definizione alla lettera. La squadra reggina ha dato appuntamento ai tifosi presso il Teatro “Francesco Cilea”, in pieno centro città, per aprire la stagione dell’esordio in Serie A2. Uno spettacolo (è proprio il caso di dirlo), nel quale gli attori principali vestono la maglia amaranto. Un luogo identitario della città scelto da una squadra diventata, anch’essa identitaria e che porterà alto il nome di Reggio Calabria nella seconda serie nazionale, in diretta su DAZN.

Come potrebbe essere altrimenti, del resto, dopo i 3 trofei vinti la scorsa stagione (Serie A3, Coppa Italia e Supercoppa Italia di categoria) con la promozione ottenuta davanti ai 7000 del PalaCalafiore. Una presentazione nella quale, oltre al roster della squadra maschile, hanno avuto il loro spazio anche le ragazze della Puliservice Volley (la squadra femminile della galassia SportSpecialist) e il settore giovanile.

Marco Martino: “ennesimo punto di partenza. Non ci accontentiamo”

Il DG Marco Martino, il primo a salire sul palco, ha dichiarato: “siamo emozionatissimi come poche altre volte mi è capitato di essere. Mi trema un po’ la voce. È un punto di partenza. Essere arrivati qui non ci accontenta, non ci lascia sereni per quelle che sono le nostre ambizioni e i nostri progetti, per quello che vogliamo regalare alla città. Noi vogliamo partire da qui, continuare su questa strada, sperando che si possa andare ancora più avanti e più in alto, l’ambizione non manca. Siamo una società giovane, ma in questa città ci sono tutte le potenzialità per fare bene. Con dei tifosi così calorosi e presenti, noi abbiamo il dovere di continuare a divertirci e far divertire questa meravigliosa città“.

Antonio Polimeni: “7137 persone dentro un palazzetto le ha messe solo Reggio Calabria”

Mister Polimeni, prendendo la parola dal palco del Cilea, dopo un diluvio di applausi, ha dichiarato: “avete riempito pure il teatro Cilea, grazie! Fatemi ringraziare il sindaco Cannizzaro e la sua amministrazione per essere stato al nostro fianco per l’organizzazione di questo evento. Voglio ribadire un concetto importante: ci hanno definito la società dei record, ma io ho corretto il tiro, siamo la città del record. Questa è la vittoria di società, giocatori, tifosi, sponsor e della città che è un unico comune denominatore con tutto il resto. 7137 persone dentro un palazzetto le avete messe solo voi. E questa è Reggio Calabria“.

Cannizzaro: “Amministrazione al fianco della Domotek, insieme per tutto il campionato”

Il sindaco Cannizzaro ha dichiarato: “non mi aspettavo tutto questo straordinario pubblico. Non c’è uno spazio vuoto è sinonimo di credibilità di una realtà che ha regalato molto alla città e viceversa. Una reciprocità sulla quale basare il futuro. Io non sono un intenditore della pallavolo, ma l’esperienza sportiva mi porta a dire che se questa presentazione è l’inizio e il buongiorno si vede dal mattino…

Reggio ha una grande comunità intera che si unisce a tifare quando serve tra Domotek, Reggina, Viola, Bic e tutte le altre squadre della città. Il partenariato continuerà per tutta la stagione. Se siete d’accordo ritroverete sindaco e Amministrazione al vostro fianco fino a fine campionato, quando ci ritroveremo a festeggiare. Ci vediamo la domenica al PalaCalafiore!“.

Pellegrino: “sarà campionato tosto, ma che orgoglio aver riportato l’A2 a Reggio Calabria”

Cesare Pellegrino, direttore sportivo della Domotek, ha dichiarato: “siamo riusciti a riempire il Cilea questa sera, una cosa che ci onora. Quest’anno il campionato ha un girone unico a 14 squadre, molto impegnativo, siamo la squadra più a Sud, Belluno è quella più a Nord, percorreremo l’Italia intera in trasferta, a partire da domenica prossima a Pineto. Appena è finito lo scorso, glorioso, campionato, abbiamo iniziato a lavorare, eravamo di fretta, abbiamo finito l’anno per ultimi. Abbiamo lavorato con dirigenti e staff tecnico di allestire una squadra che ci faccia divertire, ma vogliamo stare tranquilli e fare un campionato all’altezza della categoria, della città, dei tifosi di Reggio e anche quelli che lavorano fuori Regione. Le prime 8 faranno i Playoff, 13ª e 14ª retrocedono, le altre confermano la categoria. Abbiamo disputato 6 amichevoli da fine agosto, siamo pronti per affrontare una delle favorite come Pineto.

Siamo alle porte della Superlega, è un campionato molto difficile e impegnativo. Abbiamo cercato di scegliere non soltanto i buoni giocatori, ma anche quelli che dal punto di vista umano e personale facevano al nostro caso. Faccio un in bocca al lupo ai ragazzi che si apprestano a giocare domenica. Anche per la B2 femminile è difficile, ma siamo stati inondati di richieste per le giovanili, vuol dire che abbiamo seminato bene. Abbiamo tesserato tante U19, ma anche qualche ragazza d’esperienza che faccia da sostegno alle giovani. Dopo 38 anni siamo riucsiti a portare l’A2 in questa città, è un’emozione grande da parte mia, io c’ero l’ultima volta con la Jonica Agrumi, sono uno degli ultimi superstiti“.

Billy Gurnari: “vogliamo far crescere i giovani dal punto di vista tecnico e umano”

Il DT Billy Gurnari ha dichiarato: “abbiamo una mission basata su due aspetti. Uno è quello tecnico, l’altro è quello sociale. Per l’aspetto tecnico l’obiettivo è far crescere i ragazzi dal punto di vista del gioco della pallavolo, rappresenta il futuro, si spera di trovare il Laganà del domani. Per quanto riguarda il sociale, quest’anno siamo arrivati a 160 ragazzi, 160 famiglie ci hanno scelto, ci hanno consegnato il bene più prezioso che hanno, i loro figli, ed è su questo che cercheremo di insistere e lavorare, per far crescere l’atleta e l’uomo. I ragazzi hanno bisogno di ‘essere parlati’. 1 ragazzo su 7 ha problemi di varia natura e vive con l’ansia. Noi dobbiamo far cercare di passare queste paure attraverso lo sport, una delle agenzie educative principali, dove far crescere e confrontare i ragazzi, con senso di unione, comunità, squadra, vittoria e soprattutto sconfitta. I ragazzi devono imparare a sapersi rialzare. Insieme alla tecnica, cercheremo di far crescere i figli insieme alle famiglie parlando la stessa lingua. Noi partiamo dal minivolley, poi dall’U12 alla 15, maschili e femminili, faremo anche le prime divisioni U17 maschili e femminili“.

Il settore giovanile

Si comincia proprio con i giovani. La Domotek ha voluto puntare fortemente sulla “cantera”, non solo per costruirsi dei talenti futuri in casa, ma anche per dare nuova linfa al movimento pallavolistico giovanile. I giovani reggini hanno risposto presente fin da subito, contagiati dalla volley-mania amaranto e dalle gesta dei reggini Laganà e De Santis, idoli indiscussi. Un progetto che vede a capo Billy Gurnari, totem del volley reggino.

Maurizio Finizzi, responsabile del settore giovanile, ha dichiarato: “una società con A2 al maschile e B2 al femminile, se non ha un settore giovanile ha fallito. Quando l’anno scorso la dirigenza della Domotek mi ha rivolto l’invito di creare un settore giovanile ho aderito con grande entusiasmo. Amo vederli crescere fino al 18 anno di età, poi molti vanno via per lavoro o per studio, ma in questi anni abbiamo creato un legame fortissimo che durerà per tutta la vita. Molti dei ragazzi me li sono ritrovati poi sul posto di lavoro ed è una cosa bellissima. Noi reggini non siamo secondi a nessuno. Non ci dobbiamo sentire inferiori alle realtà del Nord. Io ho 10 finali nazionali giovanili e 2 Coni nel curriculum: il progetto è fare delle finali nazionali con tutti questi ragazzi per iniziare un percorso duraturo. Quando ho chiesto se ci foss eun percorso serio e pluriennale per il settore giovanile, mi hanno detto di sì e i migliori allenatori li abbiamo proprio qui. Amo sbilanciarmi: faremo qualche finale nazionale“.

Il prof. Vitetta, allenatore dell’U15, ha dichiarato: “sono ragazzi e ragazze che stanno lavorando bene con gli istruttori. Sono il nostro futuro, speriamo vadano avanti così. Devo ringraziare tutto lo staff del settore giovanile e i dirigenti“.

Per gli atleti U13, 12 e minivolley, Mirko Munafò ha dichiarato: “questi ragazzi sono la base della società, sono 3 anni che lavoriamo e, visto l’aumento dei numeri, lo stiamo facendo bene. Ci ritroviamo sempre un bambino nuovo in palestra, abbiamo basi solide per il futuro“.

Tino Scopelliti: “Domotek ha programma ben definito e settore giovanile importante”

Tino Scopelliti, il presidente del Coni Calabria, ha dichiarato: “una bellissima serata. Un’attività giovanile importante con tanti ragazzi e ragazze. La Domotek è una società strutturata, che si è vista con dirigenti e direttori che hanno fatto la storia della pallavolo reggina e calabrese. Noi dobbiamo dire grazie a questi istruttori e dirigenti perchè le vittorie non vengono per caso, vengono con allenatori in gamba come Polimeni, dirigenti come Martino, Pellegrino, Gurnari e gli altri. Questa società ha un programma ben definito, dobbiamo dirgli grazie, dal presidente alle famiglie che credono in questa società. Io ho chiesto al Sindaco, già in occasione della presentazione della Viola, di tutelare e vigilare sulle società reggine in modo che possano giocare serenamente al PalaCalafiore per tutto il campionato e per i Playoff, affinchè non succeda quello che è successo l’anno scorso alla Domotek, di dover giocare in un altro impianto la partita più importante del campionato. Se ci sono eventi come le Next Gen ATP Finals, un grande evento sportivo, possiamo fare un sacrificio tutti insieme. Non per teatri e teatrini. Il PalaCalafiore è un impianto sportivo“.

Romina Pioli: “da Crotone a Reggio per vedere l’A2 della Domotek”

Romina Pioli, consigliere regionale FIPAV Calabria, ha dichiarato: “bellissimo vedere il teatro premio, c’è grande appartenenza a questa società. Come comitato regionale siamo fieri di questa realtà che grazie a questa organizzazione perfetta è riuscita ad arrivare in A2. Un senso di appartenenza che riguarda tutta la Regione, durante l’ultima gara della stagione siamo partiti da Crotone per vedere festeggiare questa squadra, quando una squadra porta in alto la Calabria in tutta Italia siamo sempre contenti“.

Domenico Panuccio: “la Domotek mi ha fatto tornare tifoso”

Il presidente FIPAV Reggio Calabria, Domenico Panuccio, ha dichiarato: “Reggio Calabria nella pallavolo è storia, lo è sempre stata. Ieri abbiamo festeggiato gli 80 anni della FIPAV premiando 5 persone che hanno fatto grande la pallavolo a Reggio Calabria. La Domotek ha riportato la voglia di pallavolo dopo che ci eravamo un po’ appiattiti, dopo la fine della Medinex. In 4 anni ha costruito la storia di Reggio Calabria. Quando uno occupa una carica istituzionale smette di essere tifoso. Io per tanti anni l’ho dovuto fare. Lo scorso anno sono stato invitato a vedere la Supercoppa vinta dalla Domotek e sono tornato tifoso, sono tornato quel ragazzo che vedeva la Mangiatorella e la Jonica Agrumi. La Domotek sta dando un segnale forte a tutta la pallavolo calabrese“.

La Puliservice Volley protagonista in B2

Nuovo palcoscenico anche per la Puliservice Volley Reggio Calabria. Le ragazze amaranto giocheranno in B2 agli ordini di mister Azzarà.

L’advisor Fazzello ha dichiarato: “ho iniziato negli anni 80-90 con la Mangiatorella, grazie al prof. Falcone al quale devo tanto, ottenendo grandi risultati con Mangiatorella e Medinex. Ero andato in pensione. I dirigenti della Domotek hanno voluto la mia presenza e collaborazione. Devo dire che sono felicissimo di fare parte di questa società come Advisor e collaboratore della squadra di B2 femminile, visto che io per più di 20 anni sono stato dirigente della pallavolo femminile. Quest’anno, la pallavolo femminile della Puliservice farà la B2 con squadre calabresi, ma anche siciliane. Cercheremo di onorare la cittadinanza e tutti i tifosi che verranno a tifare per la B2 femminile“.

Presentate sul palco tutte le ragazze della Puliservice:

Ilenia Dascola

Rebecca Alvaro

Margo Dzunik

Elisa D’Elia

Alessia Neri

Katia Romeo

Rebecca Orecchio

Nicol Giombini

Rachele Pioli

Sofia Tallariti

Marisa Gatto

Federica Perri (Capitano)

Coach Azzarà ha dichiarato: “è una stagione impegnativa, il campionato nazionale è importante, ci vedrà affrontare squadre che militano in questo campionato da tanti anni e dovremo fare di tutto per essere all’altezza. Un roster molto giovane, con ragazze alla prima esperienza in queto campionato, con dei valori che faranno vedere“.

Il capitano Federica Perri ha dichiarato: “ero qui lo scorso anno e sono contenta di esserci ancora, della fiducia che mi è stata data. Quest’anno è una squadra completamente nuova, con solo 3 riconferme, un gruppo giovane che hanno tanta voglia di mettersi in gioco, ma anche alcune compagne esperte per la categoria“.

Gianluca Romeo: “nasce l’app della Domotek”

Gianluca Romeo, direttore marketing della Domotek Volley, ha dichiarato: “vogliamo che i nostri partner si sentano parte di un progetto di appartenenza, portiamo i nostri partner in giro per l’Italia. Abbiamo 101 società al nostro fianco. Abbiamo sviluppato un’app che si chiama La furia amaranto, in tasca. I tifosi avranno tutte le info su giocatori, calendario, partita e darà la possibilità di avere una scontistica con gli sponsor, accumulare punti, partecipare ad attività nostre e dei nostri partner. Al palazzetto scoprirete delle novità che oggi non vogliamo spoilerare“.

Il momento della Domotek Volley

Dulcis in fundo, tra un intermezzo musicale e un altro, si arrivati al momento della presentazione della Domotek Volley Reggio Calabria. Sul palco hanno sfilato i componenti del roster di Serie A2:

1 Saverio De Santis – Libero

2 Alessandro Bruno – Libero

6 Luca Presta – Centrale

7 Andrea Astariti – Schiacciatore

8 Davide Saitta – Palleggiatore

9 Marco Bragatto – Centrale

11 Daniele Buzzi – Centrale

14 Domenico Laganà – Opposto (Capitano)

17 Oleksandr Boiko – Opposto

18 Riccardo Iervolino – Schiacciatore

d21 Marco Favretto – Palleggiatore

23 Enrico Lazzaretto – Schiacciatore

25 Klemen Sen – Schiacciatore

27- Mattia Bonanno – Centrale

Coach Polimeni ha dichiarato: “siamo carichi, bisogna dare il massimo, ci siamo preparati per farlo. Com’è giusto che sia per società e maglia, per la maschile e anche per la femminile. Vogliamo portare, a testa alta, il nome della nostra città in giro per l’Italia“.

Capitan Laganà ha dichiarato: “era meglio giocare una finale… [ride] grazie di essere qui, le emozioni sono tante. Ci stiamo preparando a un campionato difficilissimo, siamo pronti, lo staff e il mister hanno costruito un mix di giovani ed esperti. Vorrei ringraziare Davide Saitta che a 39 anni, dopo un brutto infortunio, si è messo ancora in gioco, ha fame e voglia di vincere“.

Davide Saitta, ha preso la parola subito dopo: “è molto bello ritrovarsi qui, dopo la promozione in A2. Per me non è stata un’estate semplice, ma affrontiamo questo campionato tosto con il sorriso. Sono quasi al 100%. Questa società non ha mai conosciuto grandi sconfitte, ma le sconfitte, soprattutto quest’anno, faranno parte del percorso. Noi dovremmo saperci rialzare e ben figurare in un campionato che è a livello di tante prime categorie straniere. Per noi è un onore rappresentare Reggio Calabria, vi aspettiamo il 25 ottobre per la prima storica in casa“.

Il presidente Giuseppe Polimeni ha dichiarato: “i nostri giocatori ci faranno vedere delle cose belle. Siamo contenti delle nostre scelte, speriamo ben per quest’anno“.

Attesissima, nel finale, la presentazione delle maglie ufficiali. Laganà e Lazzaretto si sono improvvisati presentatori, con una certa vena comica, presentando le maglie: Klemen Sen “il più forte d’Europa perchè… ha fatto l’Europeo“, ha indossato la maglia amaranto; il “gigante buono” Boyko ha indossato la maglia bianca da trasferta; “la maglia… blu… ragazzi non sappiamo i colori… del libero” indossata da Alessandro Bruno; “Spider Man De Santis” chiamato direttamente dal pubblico, in maglia nera. Nelle due maglie del libero in rilievo la mappa della città.