Domotek Volley, il DS Pellegrino: “Reggio Calabria pronta a riabbracciare la squadra. Sen? Un grande campione”

La Domotek Volley Reggio Calabria si prepara a chiudere la preseason e ad affrontare il nuovo campionato con entusiasmo, ambizione e un rinforzo di assoluto valore internazionale. La grande novità in casa amaranto è l’arrivo dello sloveno Klemen Sen, giocatore di 24 anni reduce dagli impegni con la propria nazionale tra Volleyball Nations League ed Europei. Un acquisto importante, sul quale la società ha puntato con convinzione e che accresce le aspettative in vista della nuova stagione. A fare il punto della situazione, ai microfoni della sala stampa, è stato il direttore sportivo Cesare Pellegrino, che ha analizzato il percorso di crescita della squadra, il lavoro svolto durante la preparazione e le prospettive legate all’inserimento del nuovo giocatore. Sullo sfondo, anche il grande entusiasmo dei tifosi reggini, reduci da una stagione straordinaria culminata con un prestigioso riconoscimento nazionale per il pubblico amaranto.

Domotek Volley, Pellegrino promuove la preparazione: squadra in crescita

Il bilancio della preseason è positivo, soprattutto per quanto riguarda la crescita del gruppo e la disponibilità dimostrata dai giocatori durante le settimane di allenamento. La squadra sta lavorando intensamente, con due sedute quotidiane, per sviluppare un sistema di gioco capace di valorizzare le qualità dell’organico. L’arrivo di Sen, che si è già messo a disposizione dello staff, permette inoltre alla Domotek di avvicinarsi al completamento del roster. “Dall’inizio della preparazione, dall’inizio della stagione, la squadra è in netta crescita”, esordisce Pellegrino. “Stiamo lavorando, i ragazzi stanno facendo tanti sacrifici, due sedute al giorno, e stiamo cercando di sviluppare soprattutto un gioco che possa darci molta soddisfazione. Adesso siamo quasi al completo e Sen è arrivato la settimana scorsa, mettendosi subito a disposizione. Viene da una lunga estate molto faticosa tra VNL e campionato europeo, ma abbiamo la grande opportunità di vedere un grande campione a Reggio Calabria”. Parole che confermano la fiducia della dirigenza nel lavoro svolto e nella possibilità di affrontare il campionato con una squadra sempre più competitiva.

Klemen Sen, il grande colpo di mercato della Domotek: “Un giocatore completo”

Grande attenzione è rivolta proprio al nuovo acquisto sloveno, considerato uno dei principali elementi di interesse della stagione amaranto. Klemen Sen, 24 anni, arriva a Reggio Calabria dopo un’estate intensa con la nazionale della Slovenia, durante la quale ha avuto modo di mettersi in evidenza anche contro l’Italia. Pellegrino ha spiegato come la società seguisse da tempo il giocatore, individuando nelle sue qualità tecniche e nella giovane età due caratteristiche particolarmente importanti. “È un giocatore che quest’estate abbiamo seguito tanto perché sapevamo l’opportunità di vederlo a Reggio Calabria. Ha dato tanto alla sua nazionale, la Slovenia, dove è stato un punto di riferimento in alcune partite, soprattutto anche contro la nostra nazionale, l’Italvolley. È un giocatore direi completo, è un bel vedere, molto tecnico sia nella fase di ricezione e difesa, sia nella fase d’attacco, con tanti colpi nel suo repertorio. Parliamo di un ragazzo di 24 anni, quindi c’è margine per un netto miglioramento. Siamo felici di averlo a Reggio, molto contenti”. Un profilo che, secondo il direttore sportivo, può contribuire in maniera significativa alla qualità del gioco della Domotek, portando esperienza internazionale e ulteriori margini di crescita.

Reggio Calabria premiata per il miglior pubblico d’Italia: cresce l’attesa per il campionato

Non c’è soltanto il mercato a rendere particolarmente importante questo momento per la Domotek. La società amaranto ha infatti ricevuto dalla Lega Volley il premio per il miglior pubblico d’Italia, un riconoscimento legato al fair play dimostrato dai tifosi reggini durante la scorsa stagione. Un risultato che testimonia il rapporto costruito tra la squadra e la città e che sarà celebrato in occasione della prima partita di campionato. Pellegrino, da sempre particolarmente attento al rapporto con il pubblico, ha raccontato il clima di grande partecipazione che si respira a Reggio Calabria e la voglia dei sostenitori di tornare al palazzetto.

“Sicuramente la sentiamo noi, dall’inizio della preparazione, non vediamo l’ora che inizi il campionato. Dopo quello strepitoso dell’anno scorso, voglio sottolineare non ultimo il primo premio che abbiamo ricevuto per il miglior pubblico d’Italia, il fair play che abbiamo avuto a Reggio Calabria. Proprio la settimana scorsa la Lega Volley ci ha consegnato questo premio che festeggeremo alla prima di campionato. C’è tanto fermento, tanti ragazzi interessati, tante persone mi fermano per strada, vogliono capire, tante persone che hanno seguito la squadra l’anno scorso e non vedono l’ora di tornare al palazzetto. Quest’anno spero che ci sia un bel vedere, un bell’ambiente come c’è sempre stato d’altronde”. La Domotek si avvicina così all’inizio del campionato con una squadra in crescita, un nuovo protagonista internazionale e una tifoseria pronta a confermare il proprio sostegno, nella speranza di vivere un’altra stagione ricca di soddisfazioni.