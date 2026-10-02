Dall’Europeo alla Domotek, la stella slovena Klemen Sen è a Reggio Calabria: “voglio il PalaCalafiore pieno” | FOTO e INTERVISTA

All’Europeo casalingo, tutta Italia ha tifato gli azzurri di De Giorgi, usciti sfortunatamente ai quarti contro una sorprendente Finlandia. Una parte d’Italia, quella nella punta dello Stivale, ha anche guardato ai risultati della Slovenia. A Reggio Calabria, infatti, il focus era doppio per la presenza di Klemen Sen, futuro giocatore della Domotek Volley. Un futuro diventato presente questa notte.

Nella sfida contro l’Italia, autentica corazzata del volley mondiale, Klemen Sen si è messo in luce siglando 16 punti. La sua Slovenia ha disputato un grande torneo fermandosi solo in semifinale contro i futuri campioni della Polonia, sconfitta alla quale ha fatto seguito anche quella nella finalina contro la Finlandia che è costata un bronzo che sarebbe stato meritato.

L’esperienza dell’Europeo lo ha fatto crescere, lo ha messo in vetrina, quella “medaglia di legno” gli servirà come stimolo per il campionato di Serie A2. Alle 22:45 è sbarcato all’aeroporto “Tito Minniti” di Reggio Calabria, pronto a mettersi al servizio di mister Polimeni. Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, Klemen Sen ha dichiarato: “è un piacere essere qui, sono molto contento, spero che disputeremo una buona stagione. Il mio obiettivo? Penso che il nostro (parla già al plurale!) obiettivo sia quello di giocare il nostro miglior volley e farlo vedere in campo“.

Rivolgendosi ai tifosi ha già le idee chiare: “spero di vedere già alla prima partita il PalaCalafiore pieno“. Evidentemente, le immagini della festa promozione dell’anno scorso sono arrivate fino in Slovenia…