Domotek Volley-Brescia, Polimeni: “non molliamo mai! Ogni gara sarà tosta, ma la nostra mentalità non cambia” | INTERVISTA

Due vittorie in due gare, ottenute entrambe al tie-break. La Domotek Volley Reggio Calabria inizia alla grande la stagione dell’esordio in Serie A2 e lo fa con le solite armi, ormai divenute identitarie: l’apporto di un grande e caloroso pubblico che fa la differenza nei momenti decisivi, la forza del gruppo e la voglia di non darsi mai per vinti. Lo conferma anche mister Polimeni nell’intervista post gara ai microfoni di StretttoWeb: “è stata veramente un’emozione rivedere tantissima gente. Non erano i 7.000 dell’ultima partita che abbiamo giocato, ma era tantissima roba. Credo che questo pubblico non ce l’abbia nessuno in questa categoria e, anche in quella sopra ce la battiamo solo con qualcun altro. Dobbiamo assolutamente ringraziare il nostro pubblico per l’ennesima volta: c’è stato vicino ed è stato anche importante sentire il boato nei momenti topici della partita.

Ma fatemi spendere due parole per questi straordinari ragazzi, per questo straordinario gruppo. Chi è entrato dalla panchina ha contribuito nettamente in maniera molto esplicita alla vittoria. Ha contribuito veramente a rendere unica questa squadra che anche quest’anno si dimostra una squadra che non molla mai. Ed è quello per cui lavoriamo non solo dentro il campo, ma anche come società, per fare in modo di inculcare questa mentalità che questi ragazzi hanno facilmente recepito.

Sappiamo che il livello del campionato è questo, sarà tostissimo e durissimo. Brescia per due set e mezzo ha espresso veramente una grandissima pallavolo e a tratti col suo giocatore principale era infermabile. Siamo riusciti ad avere pazienza. Ho detto ai ragazzi che se avessero continuato così probabilmente avrebbero meritato di vincere, hanno fatto un acquisto stratosferico come Lucconi. Però poi è sceso come ci aspettavamo e siamo stati bravi noi a uscire fuori la testa, soprattutto il terzo set è stato paradossale: potevamo chiudere noi, poi sono andati avanti loro e hanno avuto anche il match ball, e lì si è visto veramente il carattere di questa squadra.

Il quarto set lo abbiamo vinto nettamente e questo rappresentava un po’ un pericolo, perché quando si vincono set facili poi il pericolo di potersi un poco cullare nel set successivo in questo sport è sempre frequente. Però siamo stati bravi: siamo stati sotto, siamo stati lì attaccati a loro anche se loro sono stati fino al 10 sempre in vantaggio, e poi siamo andati a fare dei break importanti con Sen in battuta per mettere veramente la testa avanti. Lì poi era chiaro, eravamo galvanizzati, era quasi impossibile perdere questo set e la partita, e ci siamo riusciti.

I ragazzi: è tutto merito loro, sono stati ancora una volta straordinari. Gli anni passano, i gruppi cambiano, ma il succo di questa maglia, di questa società, di questi colori è sempre lo stesso ed è merito di chi c’è stato all’inizio come il capitano Laganà e di chi, come gli altri, ha continuato a mettere dentro questa mentalità . Il campionato è difficilissimo, tostissimo; siamo con due vittorie, due su due, e avremmo messo una firma 100.000 volte per essere in questo momento in questa situazione di classifica.

Dobbiamo andare avanti perché non ci sono e non ci saranno partite facili: saranno battaglie come queste in cui puoi perdere set e partite con chiunque perché il livello è altissimo. Ma noi continuiamo a lavorare con la nostra umiltà e poi quello che verrà a fine partita ce lo prendiamo, nel bene e nel male.

Pineto è vincitore della Coppa Italia, Brescia della Supercoppa. Saranno tutte così le partite! Il livello è veramente alto, mai una A2 così, un livello veramente incredibile. Quindi noi dobbiamo continuare a lavorare duramente perché i dettagli faranno la differenza. Lo hanno fatto per loro i primi due set, soprattutto il primo; lo hanno fatto per noi nel restante del match, soprattutto il terzo set e mi sento di dire anche il tie-break, decisi da dettagli straordinari in cui ci sono state di mezzo anche due difese importanti. Quindi va bene così, continuiamo così perché l’entusiasmo fa bene, ma l’importante è continuare sempre a lavorare“.