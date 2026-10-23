Dierre Reggio Calabria, zero voglia di fermarsi: Catania banco di prova importante per i reggini

La Dierre Basketball Reggio Calabria è in striscia e non ha voglia di fermarsi. I reggini, rivoluzionato il roster e la guida tecnica, affidata a coach Dario Lo Storto, giovane e ambizioso, hanno tutta l’intenzione di giocare una nuova stagione da protagonisti. Dopo un inizio balbettante, il gruppo ha trovato continuità di vittorie e fiducia nei propri mezzi, mettendo in vetrina i talenti di Marcone e Indelicato, Batalskyi e l’atletismo di Vozza.

Un primo posto, frutto del record stagionale di 3-1 in coabitazione con Ribera, Castanea, Catania e Trapani che stuzzica l’ambizione dei reggini. Ora la trasferta in casa della PGS Sales Catania come banco di prova importante per continuare la propria crescita. Lo ha spiegato Stefano Natalini in una recente intervista, mettendo il mirino anche sull’altra trasferta catanese, quella contro l’Alfa, una delle formazioni più quotate dell’intero torneo.

Il campionato è ancora lungo, lunghissimo. Si dovrà passare da una regular season dispendiosa nella quale molti valori verranno fuori alla distanza. Poi i Playoff in cui si dovrà fare la differenza dal punto di vista atletico e fisico. La Dierre vuole stupire.