Dierre, Natalini: “gruppo unito e voglia di crescere. Catania banco di prova importante”

La Dierre Basketball Reggio Calabria continua il suo percorso di crescita e si prepara alla trasferta in casa del PGS Sales. Nei giorni che precedono la partita, in programma al sabato, l’ala Stefano Natalini ha raccontato a le sensazioni di questo avvio di stagione, tra l’unità del gruppo, le ambizioni della squadra e le insidie del calendario. “Si sta formando un gruppo molto unito – spiega Natalini – ragazzi giovani che hanno voglia di correre, di giocare insieme, che si passano molto la palla. È sicuramente un bel gruppo e sono sicuro che durante l’anno riusciremo a migliorare sempre di più”.

Sulla trasferta imminente in casa del PGS Sales, il giocatore mette in guardia dal rischio di sottovalutare l’impegno

Sulla trasferta imminente in casa del PGS Sales, il giocatore mette in guardia dal rischio di sottovalutare l’impegno: “ogni squadra va affrontata nello stesso modo e io penso che sia una buona opportunità, anche perché comunque una trasferta come quella di Catania ci può preparare a quella che poi sarà lo scontro contro l’Alfa che ha iniziato bene il campionato, sarà una buona prova per dimostrare ancora che stiamo facendo un buon lavoro in campo”. Natalini si sofferma poi sul rapporto con il tecnico Dario Lo Storto, descritto come “sempre molto esigente in campo e anche fuori”: “noi siamo pronti per dare il massimo e stiamo lavorando in palestra per riuscire a creare quello che sarà poi un ottimo pallacanestro”.

Infine, un’impressione sul campionato di Serie B e sulle ambizioni della Dierre: “sicuramente un campionato tosto, un campionato lungo che in positivo però perché potremmo crescere sia come giocatori che come squadra e avremo modo di dimostrare durante il campionato che siamo la squadra giusta per poter ambire al titolo”.