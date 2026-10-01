De Luca vira a destra: “Sud chiama Nord avrà una componente a Montecitorio”

Cateno De Luca compie un nuovo passo nella costruzione della strategia nazionale di Sud chiama Nord in vista delle elezioni Politiche del 2027. Il leader del movimento e sindaco di Taormina ha annunciato sui social che già dalla prossima settimana nascerà alla Camera dei deputati una componente parlamentare di Sud chiama Nord, accompagnando la notizia con un riferimento esplicito a un “accordo nazionale”. È questo l’elemento politicamente più rilevante delle ultime ore, perché segna il passaggio di Sud chiama Nord verso una presenza parlamentare maggiormente strutturata proprio mentre proseguono le interlocuzioni per definire il posizionamento del movimento nel quadro nazionale anche se sembra evidente un imminente passaggio nel centrodestra meloniano.

Sud chiama Nord verso un accordo nazionale per le Politiche 2027 La prospettiva di un’intesa nazionale non arriva improvvisamente. Da diversi giorni Cateno De Luca sta lavorando alla collocazione di Sud chiama Nord in vista delle prossime elezioni politiche, distinguendo con sempre maggiore nettezza la partita nazionale da quella siciliana. Secondo le ricostruzioni, il leader di Sud chiama Nord avrebbe portato avanti interlocuzioni nell’area del centrodestra L’annuncio di Cateno De Luca: “la prossima settimana nascerà la componente di Sud chiama Nord” A imprimere un’accelerazione alla vicenda sono state le parole pubblicate dallo stesso Cateno De Luca, che ha collegato la nascita della componente parlamentare alla definizione del nuovo quadro nazionale. Il leader di Sud chiama Nord ha scritto: “la prossima settimana nascerà nel Parlamento Italiano, alla Camera dei deputati, la componente di Sud chiama Nord. Molto spesso i migliori accordi si stipulano con una buona tavola. L’accordo nazionale non vincola le rispettive posizioni in Sicilia. Noi andremo avanti per costruire il Governo di Liberazione a trazione autonomista civica e progressista con De Luca Sindaco di Sicilia”.