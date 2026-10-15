Dal tartufo al bergamotto, turisti stranieri stregati da Pizzo e Reggio Calabria: “gente simpatica, tutto bello” | VIDEO

Cibo, cultura e accoglienza. La Calabria fa ancora centro con tre dei suoi cavalli di battaglia in fatto di turismo. La crescita è ben nota, testimoniata dai dati e anche dai premi ricevuti ieri al TTG di Rimini, dove Reggio e Tropea hanno ottenuto un primo posto a testa tra i 10 riconoscimenti dell’Oscar del Turismo 2026. E proprio Reggio è stata al centro di un’intervista che Graziano Tomarchio ha realizzato per StrettoWeb a due turisti stranieri, arrivati in Calabria grazie ai voli Ryanair.

Marito e moglie hanno definito i calabresi gente simpatica e accogliente, svelando l’itinerario di questi giorni in Calabria: sono stati a Reggio, visitando il Museo dei Bronzi di Riace, il Museo del Bergamotto, la Casa della Cultura e mangiando pesce spada e peperoncino. L’intervista è invece stata realizzata a Pizzo, dove i coniugi si sono spostati per visitare quell’area della Calabria e assaggiare il tartufo. Di seguito l’intervista completa.