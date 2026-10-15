Crisi carburanti, Minasi (Lega): “dal Governo risposte concrete con il decreto approvato in Senato. In Calabria situazione critica per lo sciopero”

“Seguo con costante attenzione e viva preoccupazione quanto sta avvenendo da questa mattina in Calabria, dove lo sciopero degli autotrasportatori sta provocando una grave carenza di diesel e gasolio nella rete dei distributori, costringendo migliaia di cittadini a file estenuanti e generando pesanti disagi alla vita quotidiana e all’economia del nostro territorio. Di fronte a queste criticità, tuttavia, il Governo dimostra ancora una volta di esserci e di intervenire con fatti concreti”. Lo dichiara in una nota la senatrice calabrese della Lega, Tilde Minasi.

“Proprio oggi l’Aula del Senato ha dato il via libera al decreto carburanti – spiega la senatrice –, un provvedimento cruciale che vede un incremento di ben 16 milioni di euro rispetto alle misure già varate dall’esecutivo, a testimonianza della grandissima attenzione dimostrata dal Ministro verso il settore e i territori. Tra i punti cardine c’è la riduzione delle accise sul gasolio: passi tangibili e tempestivi per arginare una situazione straordinaria che ha una genesi puramente mondiale e internazionale, e che certamente non dipende da questo Governo”.

“Da settimane e mesi, infatti, stiamo assistendo a gravi carenze di forniture e tensioni sui mercati che colpiscono indiscriminatamente tutti i Paesi e tutti i continenti. In questo contesto così complesso – prosegue Minasi –, l’Italia può rivendicare i prezzi alla pompa più bassi d’Europa: grazie al price cap introdotto dal Governo, oggi il gasolio è calmierato a 2,19 euro e la benzina a 1,99 euro al litro. Sono tariffe che nessun altro partner europeo è riuscito a garantire: basti guardare a nazioni come la Germania, dove i costi hanno ampiamente sfondato la soglia dei 2,50 euro al litro. Questo a riprova che l’azione dell’esecutivo sta mitigando con efficacia l’impatto della crisi sui cittadini“.

“Comprendo perfettamente le istanze e le difficoltà della categoria, ma in un frangente internazionale già così aspro auspico che gli autotrasportatori possano venire incontro ai cittadini, per superare insieme questo momento delicato senza ulteriori disagi per le nostre famiglie e le nostre imprese. L’attenzione delle istituzioni e del Governo rimane massima per garantire le giuste tutele e le risposte che i lavoratori del comparto meritano“, conclude Minasi.