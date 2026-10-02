Cosenza-Foggia, mister Coppitelli è fiducioso e allontana le tensioni: “il futuro è domenica”. Ma si gioca sempre a porte chiuse

Per il Cosenza la sfida contro il Foggia è già da dentro fuori. Solo due punti in sette partite, un Crotone che ha già azzerato la penalizzazione e che ben presto potrebbe lasciare i lupi all’ultimo posto ma soprattutto una tensione tra il Presidente Guarascio e la tifoseria che comincia a diventare ingestibile, alla luce della denuncia pubblica di sabotaggio denunciata oggi dal club. A due giorni dalla sfida, che si giocherà sempre a Crotone e sempre a porte chiuse, in conferenza stampa l’allenatore Federico Coppitelli ha provato a isolarsi dai problemi e a pensare al presente. “Il futuro è domenica”, ha affermato Coppitelli, aggiungendo: “Il prossimo incontro segnerà uno snodo importante della stagione. È il momento in cui tutti meritiamo di vivere una giornata differente”.

L’allenatore ha poi fatto il punto sulla condizione del gruppo e sul lavoro svolto in settimana, sottolineando l’atteggiamento mostrato dalla squadra. “In questo momento – ha spiegato Coppitelli – ogni azione deve essere protesa verso il risultato. Ringrazio la squadra per l’impegno, la dedizione, l’intensità. È un team che sta lavorando bene viaggiamo tutti, insieme allo staff, verso la stessa direzione. Spero che i frutti si possano vedere domenica sul campo di gioco. I ragazzi mentalmente hanno dimostrato grande determinazione e buona volontà”.

Il Foggia e l’incognita tattica

Sul prossimo avversario, Coppitelli ha evidenziato le difficoltà di lettura legate a una squadra che, come il Cosenza, ha intrapreso un nuovo ciclo. “Domenica affronteremo una squadra che come noi ha iniziato un nuovo ciclo. Cercheremo di portare a casa il risultato che sentiamo di meritare e che ci farebbe scrollare di dosso un po’ di negatività. Il Foggia – secondo il mister del Cosenza – è una realtà difficilissima da leggere perché potrebbe giocare in tanti modi, seguendo schemi diversi. Dobbiamo concentrarci su noi stessi perché per fare punti nella prossima partita serve il miglior Cosenza possibile”.

Tra gli aspetti più interessanti emersi dalla conferenza c’è anche la possibilità di vedere il Cosenza schierato con due attaccanti. Coppitelli ha infatti parlato di Sofiane Achour e delle sue caratteristiche, lasciando aperta la porta a una soluzione offensiva diversa rispetto alle ultime uscite. “Siamo pronti a mostrare personalità, coraggio e sfrontatezza per essere incisivi. Sofiane Achour – ricorda l’allenatore – lo conosco dai tempi in cui giocava a Cagliari. È un calciatore che ha nella finalizzazione una qualità importante tanto è vero che lui ha fatto il primo gol della stagione in quella vittoria contro il Crotone di Coppa Italia. Si esprime al meglio vicino a un altro giocatore quindi in questi giorni stiamo valutando l’idea di scendere in campo con due punte”.