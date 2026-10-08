Coppa Italia, Acr Messina travolgente a Gioiosa Marea: goleada per 7-0 e qualificazione ai quarti | FOTO

Una vittoria larghissima, altri sette gol e il passaggio ai quarti di finale conquistato senza difficoltà. L’ACR Messina travolge il Gioiosa Marea per 7-0 nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza, completando una qualificazione che era già stata ampiamente indirizzata nella partita d’andata, terminata con il punteggio di 4-0 per i giallorossi. La squadra messinese non si accontenta del vantaggio accumulato nel primo confronto e trova la via della rete con ben sei calciatori diversi, a conferma di una partita caratterizzata da una notevole efficacia offensiva. Protagonista è Bonanno, autore di una doppietta, con un gol su azione e uno su calcio di rigore. A completare il risultato sono le reti di Loria, Langone, Varela, Doni e Pellegrino. Il doppio confronto si conclude così con un punteggio complessivo di 11-0, che certifica la qualificazione del Messina al turno successivo della competizione.

Messina subito in gol: Bonanno, Loria, Langone e Varela chiudono il primo tempo sul 4-0

Nonostante il rassicurante vantaggio ottenuto all’andata, il Messina riesce a trovare quattro reti già nel primo tempo della partita di ritorno. A sbloccare il risultato è Bonanno al 20° minuto, aprendo le marcature della formazione giallorossa. Passano appena due minuti e arriva il raddoppio: al 22′ è Loria a trovare la seconda rete del Messina. La formazione ospite continua a segnare e al 28′ arriva il terzo gol, firmato da Langone. Il poker viene completato al 35′ da Varela, che porta il risultato sul 4-0 prima dell’intervallo. Quattro marcatori differenti nei primi 35 minuti consentono così ai giallorossi di chiudere la prima frazione con un margine già nettissimo, che si aggiunge alle quattro reti di vantaggio conquistate nel confronto d’andata.

Nella ripresa il Messina dilaga: Doni, Bonanno e Pellegrino fissano il risultato sul 7-0

Il copione non cambia nella seconda parte dell’incontro. Il Messina continua a trovare la via del gol e incrementa ulteriormente il proprio vantaggio. Al 59′ è Doni a realizzare la quinta rete della giornata, portando il punteggio sul 5-0. Tre minuti più tardi arriva anche la doppietta personale di Bonanno, che al 62′ trasforma un calcio di rigore e firma il sesto gol giallorosso. La settima e ultima rete viene realizzata da Pellegrino al 66′, completando una goleada che porta il risultato complessivo dei due incontri a undici reti per il Messina e nessuna per il Gioiosa.