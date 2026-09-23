ACR Messina, tutto facile in Coppa Italia Dilettanti: 4-0 all’Athletic Gioiosa

L’ACR Messina riscatta il passo falso in campionato e torna a vincere con una prestazione convincente in Coppa Italia Dilettanti. La formazione guidata da Torrisi supera con un netto 4-0 l’Athletic Gioiosa nella gara d’andata degli Ottavi di finale, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Dopo il successo già maturato contro la Messana nel precedente confronto della competizione, la squadra biancoscudata si avvicina così alla qualificazione ai quarti: il match di ritorno, alla luce del largo vantaggio accumulato, appare ormai una formalità.

Messina dominante: quattro gol e qualificazione sempre più vicina

La sfida contro l’Athletic Gioiosa ha restituito un Messina determinato e concreto, capace di trasformare in gol la superiorità tecnica e organizzativa mostrata sul terreno di gioco. Il risultato finale racconta una gara indirizzata già nella prima frazione, con la squadra di Torrisi che ha preso il controllo della partita e ha trovato tre reti prima dell’intervallo. Il vantaggio è arrivato grazie all’autogol di Brancato, poi sono saliti in cattedra gli uomini offensivi del Messina con le reti di Kragl e Varela, autore del momentaneo 3-0 alla mezz’ora.

Nella ripresa il Messina ha continuato a gestire il match senza correre particolari rischi, trovando anche la quarta rete che ha definitivamente chiuso i conti. A firmare il poker è stato ancora Varela, protagonista assoluto della giornata grazie alla doppietta personale. Una vittoria larga che consente ai biancoscudati di guardare con grande fiducia al ritorno e di concentrarsi nuovamente sul campionato di Eccellenza, dove l’obiettivo resta quello di recitare un ruolo da protagonista.

Il riscatto dopo il pareggio contro la Nebros

Il successo in Coppa arriva dopo un risultato che aveva lasciato qualche interrogativo nell’ambiente messinese. Domenica scorsa, infatti, l’ACR Messina aveva pareggiato soltanto nel finale contro la Nebros, nella prima gara casalinga di campionato, mancando l’appuntamento con la vittoria. Per una formazione costruita con elementi di grande qualità per la categoria, l’aspettativa è quella di puntare sempre al massimo in ogni competizione. Il Messina in Eccellenza è chiamato a mantenere un ritmo elevato e a trasformare il valore della rosa in risultati sul campo, partita dopo partita.