Città Metropolitana di Reggio Calabria, Cannizzaro fa il punto: nuovi pulmini per disabili e interventi sulle strade | INTERVISTA

Si è conclusa la seduta del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria, convocata dal sindaco Francesco Cannizzaro. Nel corso dei lavori sono stati affrontati 15 punti all’ordine del giorno, molti dei quali approvati all’unanimità, in un clima di confronto che il primo cittadino ha giudicato positivamente per l’attenzione rivolta alle esigenze del territorio. Tra le principali novità emerse dalla seduta figura l’inserimento in bilancio di 500mila euro destinati all’acquisto di 10 pulmini attrezzati per il trasporto delle persone con disabilità.

Reggio Calabria, 500mila euro per acquistare 10 pulmini destinati alle persone con disabilità

Uno dei provvedimenti più significativi riguarda lo stanziamento di 500.000 euro, risorse derivanti dall’emendamento promosso da Francesco Cannizzaro nell’ambito della Legge di Bilancio dello Stato per il 2025. I fondi, ora inseriti nel bilancio metropolitano, consentiranno all’Ente di avviare immediatamente le procedure per l’acquisto di 10 mezzi attrezzati per il trasporto delle persone con disabilità. L’intervento punta a rispondere alle difficoltà segnalate nel corso degli anni da famiglie e associazioni, che hanno evidenziato la carenza di servizi di trasporto adeguati alle esigenze delle persone con mobilità ridotta. “I nuovi pulmini saranno destinati non soltanto all’area urbana di Reggio Calabria, ma anche agli altri Comuni del territorio metropolitano, attraverso gli ambiti territoriali, con l’obiettivo di garantire una maggiore copertura del servizio anche nei centri più distanti dal capoluogo”, sottolinea Cannizzaro.

Viabilità metropolitana, confronto con Anas per la gestione delle strade

Un altro tema centrale della seduta è stato quello delle infrastrutture stradali. Cannizzaro ha richiamato “le difficoltà finanziarie e gestionali della Città Metropolitana”, evidenziando “le conseguenze della legge Delrio, che ha modificato l’assetto degli enti provinciali e metropolitani, lasciando importanti competenze sulla rete stradale a fronte di risorse considerate insufficienti dal sindaco”. Per affrontare il problema, l’Amministrazione metropolitana ha avviato un confronto a livello nazionale con Anas, “con l’obiettivo di trasferire alla gestione dell’ente statale il maggior numero possibile di strade attualmente di competenza metropolitana”. Un’operazione che, secondo Cannizzaro, permetterebbe “di alleggerire il carico economico e organizzativo della Città Metropolitana, favorendo una gestione più efficace delle infrastrutture”.

Maltempo nell’Area Grecanica, gli interventi sulla viabilità e la collaborazione con la Regione

Nel corso del suo intervento, Cannizzaro ha richiamato anche le recenti emergenze provocate dal maltempo, soffermandosi sui lavori di ripristino effettuati a Roccaforte del Greco e nell’Area Grecanica, dove gli eventi meteorologici hanno causato danni alla viabilità. Il sindaco ha evidenziato “la tempestività degli interventi realizzati per affrontare le criticità e ripristinare i collegamenti”, sottolineando “la necessità di mantenere uno stretto coordinamento tra Città Metropolitana, Regione Calabria e Anas”.

Cannizzaro soddisfatto del Consiglio: “lavorare nell’interesse dei 97 Comuni”

Al termine della seduta, il sindaco metropolitano ha espresso soddisfazione “per lo svolgimento dei lavori e per il clima di collaborazione registrato tra i consiglieri”. Cannizzaro ha ribadito “la volontà di amministrare la Città Metropolitana attraverso un confronto costruttivo tra le diverse rappresentanze politiche, mettendo al centro le esigenze delle comunità locali”.