Reggio Calabria, il Consiglio Metropolitano si apre con un minuto di silenzio per Elisa Gambello e Bruna Siviglia

Un momento di raccoglimento e di commozione ha aperto il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria, attualmente in corso. Prima dell’avvio dei lavori, l’assise ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Elisa Gambello e Bruna Siviglia, dedicando alle due donne un momento di ricordo e rispetto. Il gesto ha segnato l’apertura della seduta, convocata dal sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro in sessione straordinaria e urgente, prima di passare alla trattazione dei provvedimenti amministrativi previsti all’ordine del giorno.

Dopo il ricordo di Elisa Gambello e Bruna Siviglia, al via i lavori del Consiglio

Terminato il minuto di silenzio, il Consiglio Metropolitano ha avviato l’esame dei 15 punti all’ordine del giorno, che riguardano diversi ambiti della gestione dell’Ente, dal Bilancio all’istruzione, dalle politiche sociali all’edilizia scolastica, fino alla mobilità sostenibile e alla sicurezza del territorio. Tra i provvedimenti in discussione figurano l’approvazione del Bilancio consolidato 2025 e la proposta di concessione all’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte di un immobile confiscato alla criminalità organizzata. La seduta prosegue con il confronto sui temi amministrativi, dopo l’omaggio iniziale con cui l’assemblea metropolitana ha voluto ricordare Elisa Gambello e Bruna Siviglia.