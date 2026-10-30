Cinquefrondi, l’ultimo saluto a Michele Amato: decine di moto scortano il feretro, una comunità in lacrime | FOTO

Un lungo corteo di moto per accompagnare Michele Amato nel suo ultimo viaggio. A Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, è il giorno del dolore e del raccoglimento per l’addio al giovane di 22 anni morto in seguito a un tragico incidente stradale. Il feretro è stato scortato da decine di moto, in un momento particolarmente commovente dell’ultimo saluto al ragazzo, la cui scomparsa ha profondamente colpito l’intera comunità. I funerali del giovane si sono svolti oggi, in una Chiesa Matrice di Cinquefrondi gremita di amici, conoscenti e parenti. Per l’occasione l’Amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino dalle ore 14:00 alle 17:30, manifestando ufficialmente la vicinanza della città ai familiari e agli amici del giovane.

La donazione degli organi, il grande gesto della famiglia

Alla tragedia si lega anche una scelta di profonda generosità. La famiglia di Michele Amato ha infatti deciso di donare i suoi organi, offrendo una possibilità di cura e una speranza ad altre persone. Un gesto che ha suscitato grande riconoscenza e che lo stesso sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, ha voluto ricordare nel proprio messaggio di cordoglio. Nel momento della perdita, i familiari hanno compiuto una scelta di solidarietà che aggiunge un significato particolare alla memoria del giovane. Oggi, con l’ultimo saluto nella Chiesa Matrice e il feretro accompagnato dalle motociclette, Cinquefrondi si è stretta attorno alla famiglia Amato. Una giornata di lutto per ricordare una vita spezzata troppo presto e per testimoniare la vicinanza di un’intera comunità.