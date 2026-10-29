Cinquefrondi, lutto cittadino per Michele Amato: il 22enne morto in un drammatico incidente, domani i funerali

Una giovane vita spezzata troppo presto e un dolore profondo per la scomparsa di Michele Amato, morto a soli 22 anni in un drammatico incidente. In occasione dell’ultimo saluto al ragazzo è stato proclamato a Cinquefrondi, cittadina in provincia di Reggio Calabria, il lutto cittadino per domani, venerdì 30 ottobre 2026, dalle ore 14:00 alle 17:30. I funerali del giovane si svolgeranno venerdì 30 ottobre alle ore 15:30, presso la Chiesa Matrice, dove familiari, amici e cittadini potranno riunirsi per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio.

Al dolore per la sua prematura scomparsa si unisce il valore di un gesto di grande generosità compiuto dalla famiglia, che ha permesso di offrire una speranza a tante altre persone. Una scelta nobile e coraggiosa che, anche in un momento di immensa sofferenza, lascia spazio alla solidarietà e alla vita. Il ricordo di Michele continuerà così a vivere, non soltanto nell’affetto di chi gli ha voluto bene, ma anche attraverso la speranza che la generosità dei suoi familiari ha saputo donare agli altri.