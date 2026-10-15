C’è anche il piccolo Comune di Sant’Alessio al TTG di Rimini: l’obiettivo è far conoscere il brand Feel Aspromonte | VIDEO

C’è anche Sant’Alessio in Aspromonte al TTG di Rimini 2026, il grande appuntamento del turismo che coinvolge tutta Italia. Trainato dalla Calabria, dai grandi numeri sulla crescita turistica e dai riconoscimenti, il piccolo Comune di Reggio è alla seconda presenza consecutiva in Romagna. Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il Consigliere Comunale Fabio Marra si è detto orgoglioso di partecipare: “per un piccolo borgo come il nostro avere l’opportunità di mettere in vetrina il nostro paese è veramente un motivo di orgoglio”.

L’obiettivo di Sant’Alessio è far conoscere il brand Feel Aspromonte, dove il Comune offre più che altro delle esperienze. “Chi viene nel nostro borgo ha la possibilità di svolgere quelle attività che venivano svolte un tempo come il miele, l’olio di oliva, le mani in pasta”. Di seguito l’intervista completa.