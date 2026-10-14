Cateno De Luca lancia la sfida nazionale con Sud chiama Nord: “La Russa alla convention, possibile Meloni”. Poi la stoccata a Vannacci | VIDEO

Cateno De Luca accelera sulla costruzione del suo nuovo progetto politico nazionale e annuncia una convention di tre giorni a Roma, dal 27 al 29 ottobre, per presentare l’intesa tra Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia. L’obiettivo dichiarato è dare vita a una nuova realtà all’interno del centrodestra, puntando sulla partecipazione degli amministratori locali e su una rete territoriale capace di superare i tradizionali confini degli schieramenti politici. L’annuncio è arrivato durante una conferenza stampa davanti a Montecitorio, nella quale il leader siciliano ha illustrato le prossime tappe del progetto, anticipando anche la possibile presenza di importanti esponenti istituzionali e politici alla manifestazione romana. “Il 27, 28 e 29 di ottobre ci sarà la conferenza nazionale di Sud Chiama Nord in accordo con il progetto Sindaci d’Italia. Il presidente del Senato Ignazio La Russa terrà a battesimo la convention e ci sono anche buone possibilità che possa partecipare anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni“, ha dichiarato De Luca.

De Luca: “vogliamo essere una novità nel centrodestra e andare ben oltre il 3%”

Il progetto presentato da De Luca punta a ritagliarsi uno spazio politico autonomo all’interno della coalizione di centrodestra, attraverso un’aggregazione che metta al centro sindaci, amministratori e rappresentanti delle comunità locali. Il leader siciliano ha chiarito anche le proprie ambizioni elettorali, indicando un obiettivo superiore alla soglia del 3%. “Vogliamo rappresentare una novità nel centrodestra. E voglio dirlo prima: noi non siamo competitor di Lupi, perché il nostro obiettivo è andare ben oltre il 3% e ci sono tutte le condizioni per poterlo concretizzare”, ha affermato. La costruzione di una rete nazionale di amministratori viene indicata come lo strumento attraverso il quale ampliare il consenso oltre la Sicilia, territorio nel quale Sud chiama Nord ha sviluppato finora la parte principale della propria esperienza politica. “Vannacci? Si candiderà al campo largo e darà il colpo secco: diventerà campo santo“, evidenzia.

L’attacco ad Alessandro Onorato: “il nostro è diverso dal civismo in provetta dei salotti”

Nel corso della conferenza stampa, De Luca ha rivolto una critica diretta anche ad Alessandro Onorato, assessore capitolino, prendendo le distanze dal suo progetto politico. “Il partito dei sindaci è differente dal civismo in provetta dei salotti che è stato organizzato dall’assessore agli spettacoli, Alessandro Onorato“, ha dichiarato il leader siciliano. Secondo il suo punto di vista, il nuovo progetto nascerebbe direttamente dalle esperienze e dalle esigenze degli amministratori locali, distinguendosi da iniziative civiche organizzate attraverso percorsi politici differenti.

Futuro Nazionale attacca: Rossano Sasso critica l’apertura del centrodestra a De Luca

L’operazione politica annunciata da Cateno De Luca ha già provocato reazioni critiche, in particolare da parte di Futuro Nazionale. Il deputato Rossano Sasso ha contestato la possibilità che il centrodestra allarghi la propria coalizione a soggetti politici che in passato hanno assunto posizioni fortemente critiche nei confronti dello stesso schieramento. “Trovo imbarazzante per il centrodestra pur di far numeri aprire a tutti anche a persone che hanno contestato questo centrodestra in maniera molto determinata e che di destra non hanno assolutamente niente”, ha dichiarato Sasso.

Ancora tensione tra Futuro Nazionale e Sud chiama Nord: botta e risposta tra Calderone e Lo Giudice

Le parole di Rossano Sasso arrivano dopo un ulteriore scambio polemico tra Futuro Nazionale e Sud chiama Nord. Già nella giornata precedente, infatti, si era registrato un botta e risposta tra il deputato di Futuro Nazionale Calderone ed il deputato Gallo, segretario regionale siciliano di Sud chiama Nord. Il confronto conferma le differenti posizioni delle due formazioni rispetto all’operazione politica promossa da De Luca e al suo inserimento nel centrodestra. Le critiche di Futuro Nazionale si concentrano soprattutto sulla provenienza politica degli amministratori coinvolti e sulle precedenti contestazioni rivolte da De Luca alla coalizione. Il leader siciliano, invece, rivendica la natura trasversale del nuovo progetto, considerandola un elemento caratterizzante della proposta politica.