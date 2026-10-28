Castrumfavara-Reggina, Marchionni: “dovevamo portarla a casa, anche con una giornata no”

“La dovevamo portare a casa, poi ci sono stati anche due regali da parte loro. Si era messa nelle nostre migliori condizioni. A livello di atteggiamento loro sembravano averne di più, è stato un peccato però perché alla fine di tiri in porta ce ne sono stati pochi. Noi avevamo possibilità e spazi per fare di più, tuttavia il pareggio ci permette di restare prima in classifica. Non abbiamo fatto una grande partita, pur recuperando lo svantaggio. Dovevamo portarla a termine anche dopo una giornata no”. Così l’allenatore amaranto Marco Marchionni a Radio Febea al termine di Castrumfavara-Reggina, terminata 2-2.

Ai microfoni di Rocco Musolino anche l’attaccante Giuliano Alma, autore del gol del momentaneo 1-1: “c’è un po’ di amarezza per il risultato finale. Dopo l’1-2 una squadra come la nostra non può essere disattenta, anche se il loro pareggio è un po’ casuale. Ne prendiamo atto, ci portiamo a casa un punto, il campionato è lunghissimo. Ogni tanto le partite si vincono anche in modo sporco, ma fuori casa comunque non è mai semplice, contro squadre come queste. Il campionato di Serie D può sembrare scontato, ma l’insidia è sempre dietro l’angolo. Il mio gol? Ho visto che il difensore ha stoppato palla, sono riuscito a strappargliela e poi a far gol”.

Intervento a Radio Febea anche per Antimo Iunco, ex giocatore di Serie A e allenatore del Castrumfavara: “ci aspettavamo una Reggina così, anzi anche più arrembante, ma i miei giocatori sono questi. Classifica? Le prime quattro sono forti, staranno sopra a lungo. La Reggina è una fuoriserie e se non fa passi falsi fa bottino pieno”.