Castrumfavara-Reggina 2-2, le pagelle: in mezzo spicca solo Abonckelet, Alma affamato

La partita di Castrumfavara e Reggina termina 2-2. Pari nel recupero della 9ª giornata del girone I di Serie D. Gli amaranto riprendono il match, sorpassando gli avversari con le reti di Alma e Abonckelet dopo il gol dell’1-0 di Marchica, ma i locali trovano poi il definitivo pari con Deiana Testoni. Queste le pagelle di StrettoWeb.

Lagonigro 6 – Non ha compiuto vere e proprie parate, ma ha subito due gol, dove può poco. In occasione del 2-2, ha una selva di gambe davanti e non vede partire il pallone.

Girasole R. 6 – Solita personalità, con alcune scelte di campo che mostrano una insolita esperienza, al netto dell’età.

Lancini 6 – A fine primo tempo commette un altro errore stile Nissa, in cui poi però rimedia. La difesa non è più imperforabile come prima.

Baldan 6 – Rientra dopo lo stop a Caltanissetta e si sposta sul centro-destra, per far spazio a Rosario Girasole. Tiene bene, gara sufficiente.

Specker 6 – Maglia troppo larga su Schembari, che poi mette in mezzo per il gol dell’1-0. Un po’ timido nel primo tempo, meglio nella ripresa.

Abonckelet 7 – Molto aggressivo, recupera tantissimi palloni. Nel primo tempo è il migliore, anche perché Acquadro è bloccato e Rotulo è assente dal gioco. Quello più importante, tra i recuperati, gli consente di trovare la rete dell’1-2. Cinque gol in campionato, sette totali con i due di Coppa. Altro che Harry Kane…

Acquadro 5.5 – Arriva l’ennesima squadra che lo blocca e per lui è difficilissimo giocare. Prova a farsi vedere, ma gioca di prima, non sempre in modo preciso. Da un suo errore scaturisce il corner che consegna il 2-2 ai padroni di casa.

Rotulo 5 – Tra i peggiori, non riesce a trovare la posizione e tocca pochissimi palloni. Peccato, per la sua tecnica, perché ogni volta che tocca il pallone sembra sempre potersi accendere.

Toscano 6 – Ha responsabilità sull’1-0, facendosi scappare l’autore del gol Marchica, che gli spunta da dietro e segna. La sua spinta è quasi nulla nella prima parte, dall’1-1 in poi torna a macinare chilometri in fascia, per come ci ha abituato.

Alma 7 – Toglie le castagne dal fuoco dopo lo svantaggio, facendo praticamente gol da solo. Ruba palla al difensore e mette dentro alla sua prima occasione. Attaccante vero, è al terzo gol in campionato, che diventano cinque totali con i due in Coppa.

Magrassi 5.5 – Partita sporca, con il vento a favore nel primo tempo e a sfavore nella ripresa. E’ molto più veloce dei difensori, ma non fa tutto perfettamente. Poco spazio e tempo per giocare palla a terra, gioca di sponda e fa a sportellate.

dal 72′ Guida 6 – Entra qualche istante prima del pari. Avrebbe dovuto garantire qualità, ma nel finale si ritrova dentro una selva di maglie avversarie, che fanno molta densità in area.

dal 78′ Rossetti s.v.

dal 78′ Franco s.v.

dall’85’ Baggi s.v.

Marchionni 5.5 – La sua squadra doveva fare molto di più, a maggior ragione dopo aver ripreso il match, che si era messo male in avvio. E’ la terza trasferta in cui il campo piccolo e la grande intensità avversaria lo mettono in difficoltà. Prestazione sicuramente migliore di Modica e Capaci, ma le difficoltà di palleggio rimangono. I gol arrivano solo per errori avversari. Tuttavia, davanti è a corto di uomini e il pari arriva in modo un po’ casuale. Seppur in coabitazione, torna primo, posizione che mantiene dall’inizio.