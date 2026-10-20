Caro carburanti in Calabria, Iiriti sul Pd: “basta polemiche, servono proposte concrete”

“Di fronte alle difficoltà che stanno affrontando agricoltori, imprese e famiglie a causa del caro carburanti, auspichiamo da parte dell’opposizione un atteggiamento improntato alla responsabilità e alla collaborazione istituzionale, non l’ennesima occasione per alimentare polemiche. Al senatore Nicola Irto diciamo che le preoccupazioni dei cittadini meritano risposte concrete e che il confronto politico dovrebbe partire dal riconoscimento del lavoro già avviato dal Governo e dalla capacità di avanzare proposte utili al Paese”. È quanto dichiara Daniela Iiriti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, intervenendo sul tema dell’aumento dei costi energetici e delle misure a sostegno del comparto agricolo.

“Il Governo guidato da Giorgia Meloni sta affrontando una situazione complessa, segnata dalle tensioni internazionali e dalle ripercussioni sui mercati energetici, con interventi diretti a contenere i costi e sostenere i settori produttivi. Le misure messe in campo a favore dell’agricoltura dimostrano che l’esecutivo non è rimasto a guardare. Naturalmente, sappiamo che le difficoltà non sono superate e che occorre continuare a lavorare, anche in Europa, per ottenere regole più flessibili e strumenti adeguati a proteggere imprese e lavoratori”, evidenzia.

Il consigliere sottolinea il contributo del senatore Fausto Orsomarso

Il consigliere sottolinea quindi il contributo del senatore Fausto Orsomarso, che ha richiamato l’attenzione sulla necessità di riconoscere gli interventi già attivati e di costruire una risposta condivisa all’emergenza. “Condividiamo la necessità di affrontare questa fase con pragmatismo. Il senatore Orsomarso ha posto un tema essenziale: quando si parla di costi che gravano sull’agricoltura e sulle attività produttive, non bastano le dichiarazioni di principio. Servono misure, risorse e un confronto serio con le categorie interessate. Per questo riteniamo che anche l’opposizione debba fare la propria parte, contribuendo con proposte realizzabili anziché limitarsi a contestare l’operato del Governo”, rimarca.

Uno sguardo particolare è rivolto alla Calabria, dove il sostegno alle imprese e la tutela dell’occupazione rappresentano priorità irrinunciabili. “Desidero esprimere un sincero apprezzamento per il grande lavoro dell’assessore regionale Giovanni Calabrese, impegnato a mantenere alta l’attenzione sulle esigenze del sistema produttivo calabrese e sulle difficoltà che interessano lavoratori e imprese. In questa direzione si inserisce anche il lavoro sul bando da 10 milioni di euro destinato al settore dell’autotrasporto, un intervento importante per sostenere le imprese, contribuire ad alleviare il peso dei costi di gestione e rafforzare la competitività di un comparto strategico per l’economia regionale. Un impegno che conferma l’attenzione dell’assessore Calabrese verso le esigenze concrete del tessuto produttivo calabrese. La nostra regione ha bisogno di un’azione amministrativa concreta, di interlocuzione costante con i territori e di politiche capaci di trasformare le necessità delle aziende in opportunità di sviluppo. È questa la direzione nella quale stiamo lavorando. Al Partito Democratico rivolgiamo dunque un invito chiaro: su questioni così importanti, si abbandonino le contrapposizioni strumentali e si lavori per individuare soluzioni condivise. Il caro carburanti non si combatte con gli slogan, ma con interventi efficaci, responsabilità politica e collaborazione tra istituzioni. Fratelli d’Italia continuerà a sostenere il lavoro del Governo Meloni e della Giunta regionale, nella consapevolezza che difendere agricoltori e imprese significa difendere il lavoro, l’economia e il futuro della Calabria”, conclude Iiriti.