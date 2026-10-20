Caro carburanti, il Pd metropolitano al presidio di Gallico: “solidarietà agli autotrasportatori, servono risposte immediate”

La Federazione metropolitana del Partito democratico di Reggio Calabria rinnova “la propria solidarietà agli autotrasportatori impegnati nella protesta contro il caro carburanti e ribadisce la necessità di interventi urgenti per sostenere un settore fondamentale per l’economia del territorio”. Questa mattina una delegazione del Pd metropolitano, composta dal segretario Peppe Panetta, dal consigliere comunale Antonino Malara e dai rappresentanti del circolo del Pd di Gallico Teresa Pensabene, Matteo Gangemi e Luigi Catalano, si è recata al presidio di Gallico per incontrare i manifestanti, ascoltarne le ragioni ed esprimere vicinanza e sostegno.

“Dietro questa protesta ci sono lavoratori, imprese e famiglie, soprattutto dei ceti più deboli, che stanno affrontando difficoltà sempre più pesanti. L’aumento del costo dei carburanti rischia di compromettere la sostenibilità economica di tante attività, con conseguenze che non riguardano soltanto l’autotrasporto, ma l’intera filiera produttiva e commerciale. In Calabria, dove il trasporto su gomma riveste un ruolo essenziale, gli effetti dei rincari si ripercuotono inevitabilmente anche sui prezzi dei beni e sul potere d’acquisto delle famiglie”, evidenzia la nota.

Il Pd metropolitano sottolinea come “le mobilitazioni di questi giorni, che coinvolgono anche il comparto agricolo, rappresentino un segnale di disagio economico e sociale che le istituzioni non possono sottovalutare”. “È necessario che il governo nazionale apra un confronto concreto con le categorie interessate e metta in campo misure realmente efficaci per contenere i costi dei carburanti e sostenere le imprese maggiormente esposte. Anche la Regione Calabria deve fare la propria parte, rappresentando con determinazione le esigenze del territorio nelle sedi competenti, invece, di restare silente sugli avanzamenti dell’autonomia differenziata”, evidenzia la nota. “La visita al presidio di Gallico si inserisce nel percorso di ascolto e confronto avviato dalla Federazione metropolitana del Pd nei luoghi della protesta, dopo gli incontri dei giorni scorsi a Gioia Tauro e Grotteria Mare”, conclude la nota.