Caro carburanti, dopo Reggio Calabria anche Messina punta sugli autobus gratis: il “gruppo Scurria” propone un mese di gratuità

Un mese di autobus gratuiti a Messina per aiutare famiglie, lavoratori e studenti ad affrontare il caro carburanti. È la proposta avanzata dal gruppo consiliare “Scurria Sindaco” , che chiede al sindaco e alla Giunta comunale di intervenire immediatamente per alleggerire il costo degli spostamenti quotidiani. L’iniziativa prevede la gratuità dei mezzi ATM, compresi i servizi sostitutivi del tram, accompagnata da un potenziamento straordinario delle corse per rispondere alle esigenze dei cittadini. La richiesta sarà formalizzata attraverso una mozione che verrà depositata domani in Consiglio comunale . L’obiettivo è offrire un sostegno concreto alla popolazione in una fase caratterizzata dall’aumento dei costi del carburante, utilizzando le competenze dell’amministrazione comunale in materia di mobilità. Il Comune, sottolineano i consiglieri, non ha la possibilità di intervenire direttamente sui prezzi di benzina e gasolio, ma può adottare misure per ridurre le spese sostenute quotidianamente dai messinesi.

Il “gruppo Scurria” richiama quanto previsto a Reggio Calabria