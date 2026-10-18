Caro carburanti, dopo Reggio Calabria anche Messina punta sugli autobus gratis: il “gruppo Scurria” propone un mese di gratuità

Il “gruppo Scurria” richiama quanto previsto a Reggio Calabria
A sostegno della proposta, il gruppo Scurria richiama quanto previsto a Reggio Calabria, dove l’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro ha annunciato otto giorni di trasporto pubblico gratuito. Un’iniziativa che, secondo i consiglieri messinesi, potrebbe essere estesa a un periodo più lungo nella città dello Stretto, garantendo un mese di mobilità senza costi per gli utenti.
La proposta pone inoltre l’attenzione sulla situazione economica di ATM Messina. Secondo i dati riportati dal gruppo consiliare, negli ultimi tre anni la società di trasporto pubblico ha versato circa 1,7 milioni di euro di imposte. Una circostanza che, secondo i promotori della mozione, dovrebbe spingere l’amministrazione a verificare le risorse disponibili per finanziare la gratuità temporanea del servizio, considerando che la finalità di una società pubblica non dovrebbe essere esclusivamente quella di produrre utili, ma anche di assicurare servizi accessibili e benefici alla collettività.
Da qui la richiesta di una valutazione immediata della sostenibilità economica dell’intervento, con l’obiettivo di trasformare la proposta in una misura concreta e rapidamente attuabile. “Chiediamo al Sindaco e alla Giunta di agire senza rinvii: se non possiamo abbassare il prezzo dei carburanti, riduciamo il costo degli spostamenti. Un mese di trasporto pubblico gratuito, subito, nell’interesse dei messinesi”, afferma il gruppo consiliare Scurria, sollecitando una risposta dell’amministrazione comunale.
La questione approderà dunque in Consiglio comunale con il deposito della mozione, che punta a introdurre un sostegno temporaneo alla mobilità dei cittadini attraverso la gratuità del trasporto pubblico locale.