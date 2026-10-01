Caro carburante, Occhiuto a Rai 2 elogia Meloni e si rivolge all’Europa: perché il price cap è una mossa intelligente. E sui diritti civili fa chiarezza

“Giorgia Meloni ha chiesto che ci sia più flessibilità in termini di bilancio per quanto riguarda l’energia. E’ interesse dell’Europa che ci sia più flessibilità affinché ristorare le famiglie sul caro carburante. Si è dato ristoro sulle armi, perché non farlo anche per il gasolio? Sulle accise il Governo ha fatto moltissimo e la Meloni non è affatto isolata in Europa, perché quando ha chiesto aiuti hanno detto di sì. L’inflazione sta mordendo tutti i paesi europei. Io penso che anche questa volta l’Europa farà l’Europa”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, intervenuto a Tg2 Post, su Rai 2.

“Il modo migliore per intervenire sulle aziende che si occupano di energia è parlare con loro per chiedere un price cap, come ha fatto Meloni. Quanto può durare, considerando che Trump ha chiesto all’Europa di immettere le proprie risorse? Trump è un alleato dell’Europa, a lui dovranno rispondere con fermezza coloro che si occupano di gestire l’energia, ovvero l’Agenzia internazionale dell’Energia” ha aggiunto. “Se il Governo fosse intervenuto sulle accise, avrebbe dovuto spendere 3 o 4 miliardi degli italiani, invece l’esecutivo è riuscito a ottenere questo price cap senza perdere denaro” ha spiegato Occhiuto, evidenziando perché questa sia da considerare una mossa intelligente.

Sul bollo auto, ha affermato: “l’abolizione costa 6 miliardi e mezzo ma purtroppo non è stato ancora abolito per tutti, bensì per 14 milioni e mezzo di automobili; così è una spesa che cuba 2 miliardi e mezzo. Io nella mia Regione dovrei incassare 180 milioni, ne incasso 120. Se il Governo mi desse 180 milioni, sarei ben felice”.

In chiusura, nel parlare del suo nuovo libro – “Il coraggio di governare” – il Governatore ha risposto a una domande sul suo partito: “Forza Italia quando è nato era un movimento dell’innovazione, mi chiedo se ancora sappia innovare. Era un partito per i giovani, mi chiedo se ancora lo sia. Questo faccio nel libro. Quello sui diritti civili è un problema per gli alleati della coalizione? Non credo ci siano opposizioni conservatrici, ma solo timidezza nella conversazione pubblica. Io vorrei che si parli senza timidezza” ha concluso Occhiuto, precisando che quello sui diritti civili non è un problema nel CentroDestra.