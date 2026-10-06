Calabria, spari e minacce di morte alla troupe de “La Vita in Diretta”

Nel mirino l’inviato Giuseppe Di Tommaso e il videomaker Antonio Caligione. I componenti di FdI in Vigilanza Rai esprimono solidarietà alla redazione e chiedono che venga fatta piena luce sull’episodio

troupe televisiva
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

“Esprimiamo la più ferma condanna per la gravissima e intollerabile intimidazione subita dall’inviato de ‘La Vita in Diretta’ Giuseppe Di Tommaso e dal videomaker Antonio Caligione. Esplodere colpi d’arma da fuoco e rivolgere minacce di morte a operatori dell’informazione che stanno svolgendo il proprio lavoro sul territorio è un atto vile. A Giuseppe, ad Antonio e a tutta la redazione della trasmissione va la nostra totale e incondizionata solidarietà. Siamo certi che le Forze dell’Ordine e la Magistratura faranno piena luce su questo gravissimo episodio, assicurando rapidamente alla giustizia i responsabili”. Lo dichiarano i componenti di Fratelli d’Italia della Commissione Vigilanza Rai.

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