Calabria, Cirillo: “dal caro carburante alla terapia del sorriso, risposte concrete dalla Regione” | VIDEO

Una giornata particolarmente intensa in Consiglio regionale della Calabria, con una decisione destinata ad avere un impatto diretto sul mondo produttivo calabrese. L’Assemblea ha infatti approvato un emendamento all’assestamento di bilancio che mette a disposizione 15 milioni di euro per sostenere le imprese appartenenti alle categorie produttive maggiormente colpite dal caro carburante. Si tratta della misura economicamente più rilevante tra quelle approvate nel corso della giornata e di un intervento che punta a fornire una prima risposta alle difficoltà incontrate da chi, per svolgere quotidianamente la propria attività, deve sostenere costi rilevanti legati ai carburanti.

L’emendamento è stato sottoscritto dal presidente del Consiglio regionale della Calabria Salvatore Cirillo insieme al presidente della Regione Roberto Occhiuto. Nel corso della stessa seduta sono arrivate altre due decisioni, entrambe approvate all’unanimità e legate al settore dell’assistenza e della cura della persona: la certificazione delle competenze dei soccorritori e degli autisti soccorritori e la normativa riguardante la terapia del sorriso.

Cirillo: “15 milioni di euro per sostenere le imprese calabresi”

Il presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo ha tracciato un bilancio complessivo della giornata di lavori dell’Assemblea, mettendo insieme il provvedimento economico contro il caro carburante e le due nuove leggi dedicate alla cura della persona. Cirillo ha dichiarato: “una lunga giornata in Consiglio regionale, con risposte concrete per le imprese e due nuove leggi dedicate alla cura della persona. Abbiamo approvato l’emendamento all’assestamento di bilancio che ho sottoscritto insieme al presidente Roberto Occhiuto: 15 milioni di euro per sostenere le imprese calabresi delle categorie produttive colpite dal caro carburante. Un primo aiuto per chi lavora e produce nella nostra regione. Approvate all’unanimità anche le mie due proposte di legge sulla certificazione delle competenze dei soccorritori e degli autisti soccorritori e sulla terapia del sorriso. Sono particolarmente soddisfatto di quest’ultima: una proposta importante che mette al centro la cura della persona e che ha ricevuto il sostegno di tutto il Consiglio regionale. Ringrazio l’associazione Nasi Rossi, il presidente della Terza Commissione Angelo Brutto e tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione per aver condiviso il valore di questa proposta e averla sostenuta insieme”.