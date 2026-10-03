Calabria, 15 milioni per trattori, camion e auto: il piano di Occhiuto contro il caro carburante | VIDEO

La Regione Calabria prepara un intervento da 15 milioni di euro contro il caro carburante. Ad annunciarlo è il presidente Roberto Occhiuto, che ha anticipato, in un video social, il provvedimento destinato ad approdare lunedì in Consiglio regionale con l’obiettivo di sostenere le categorie maggiormente colpite dall’impennata dei prezzi del gasolio e della benzina. Il punto centrale dell’intervento riguarda proprio la disponibilità delle risorse. Dopo giorni di confronto all’interno della Giunta e con il Consiglio regionale, Occhiuto sostiene che la Regione sia riuscita a individuare 15 milioni di euro, cifra che definisce il massimo sforzo finanziario possibile in questa fase. La misura, secondo quanto annunciato, punta in particolare ad aiutare chi utilizza quotidianamente trattori, camion e automobili per lavorare, in un contesto nel quale il rincaro dei carburanti sta producendo effetti non soltanto sui trasporti, ma anche sui costi delle merci e sull’inflazione.

Occhiuto: “è un dramma per chi usa trattore, camion e auto”

Il presidente Roberto Occhiuto ha sintetizzato così l’annuncio: “anche questo è fatto. È il provvedimento che sarà approvato lunedì in Consiglio regionale per il caro carburante, il caro gasolio. Per le guerre il prezzo del gasolio è andato alle stelle. È un dramma, una tragedia per tutti quelli che utilizzano il trattore, il camion, l’auto per andare a lavorare. Ed è un problema anche per tutte le famiglie perché aumenta l’inflazione, aumenta il prezzo dei beni trasportati e che arrivano sulle nostre tavole, arrivano nelle nostre case. Quindi è giusto che ciascuno faccia il massimo”.

“Il governo sta intervenendo con le compagnie petrolifere per abbassare il prezzo del gasolio, il prezzo della benzina, ma è giusto che ciascuno faccia il massimo, anche la regione. In questa settimana ne abbiamo parlato spesso con l’assessore Gallo, con l’assessore Calabrese, col mio vicepresidente, col presidente del Consiglio regionale. Cercavamo le risorse per aiutare chi lavora col trattore, col camion, con l’auto e non è stato facile. Le abbiamo trovate. 15 milioni di euro è il massimo che la Regione può fare e lo farà lunedì in Consiglio regionale approvando questo provvedimento contro il caro gasolio”, conclude Occhiuto.