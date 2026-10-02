Consiglio Regionale della Calabria, convocata una nuova seduta: i 7 punti all’ordine del giorno

Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, ha convocato l’Assemblea legislativa per lunedì 5 ottobre alle 14, nell’aula “Francesco Fortugno” di Palazzo Campanella. Sette i punti all’ordine del giorno. In apertura l’Aula esaminerà il Bilancio consolidato 2025 del Gruppo di Amministrazione Pubblica del Consiglio regionale, su iniziativa dell’Ufficio di Presidenza. Seguiranno il Rendiconto 2025 dell’Ente per i Parchi Marini Regionali, il Rendiconto generale della Regione relativo all’esercizio finanziario 2025 e l’Assestamento del bilancio di previsione 2026-2028. All’esame anche le modifiche alla normativa regionale sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere.

Tra i provvedimenti all’esame dell’Aula figurano anche due proposte di legge che intervengono nell’ambito sanitario e socioassistenziale e che vedono tra i proponenti il presidente Cirillo. La prima riguarda la valorizzazione della certificazione delle competenze per le attività del soccorritore e dell’autista soccorritore, attraverso modifiche alla legge regionale 23/2025. La seconda, presentata dallo stesso Cirillo e sottoscritta anche dai consiglieri Angelo Brutto, Rosellina Madeo, Filomena Greco, Daniela Iiriti e Antonio De Caprio, promuove la terapia del sorriso per l’umanizzazione delle cure nelle strutture sanitarie e socioassistenziali della Calabria.