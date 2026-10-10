Bici, macchine, jogging: il Ponte sul Calopinace prende vita e fa sospirare i reggini | VIDEO

“Il ponte dei sospiri“. Nelle nostre interviste di ieri, a margine dell’inaugurazione del Ponte sul Calopinace, un runner ha usato questo nome per definire la nuova opera. Un termine ripreso anche da Renzo Pellicano in un video suggestivo nel quale attraversa le due estremità che fino a pochi mesi fa dividevano la città in due blocchi, limitando l’accesso alla periferia.

Un ponte che è stato subito utilizzato dai cittadini fra passeggiate in relax, magari con i propri amici a quattro zampe; sgambate in bici; allenamento e jogging; o semplicemente con i propri mezzi. Quei cittadini che, da ieri, sospirano in modo differente guardando quel ponte: un sospiro che non è più di rassegnazione, ma di nuova speranza.