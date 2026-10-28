Arresto Flavio Stasi, il sindaco di Cosenza Franz Caruso rompe il silenzio: “sono convinto che dimostrerà la sua estraneità ai fatti”

“Esprimo la mia sincera vicinanza al sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, in queste ore segnate da una vicenda giudiziaria delicata, che merita di essere affrontata con senso di responsabilità, equilibrio e rispetto delle istituzioni”. E’ quanto afferma in una nota il sindaco di Cosenza, Franz Caruso che prosegue: “Sono convinto che l’amico e collega Stasi saprà dimostrare la propria estraneità ai fatti che gli vengono contestati. Allo stesso tempo ribadisco la mia piena fiducia nell’operato della magistratura, chiamata a svolgere il proprio compito con autonomia e indipendenza, nell’accertamento della verità e nell’applicazione della legge“.

“Da avvocato penalista, prima ancora che da sindaco e uomo delle istituzioni, ritengo che il garantismo – dice Caruso – non possa essere un principio da invocare a corrente alternata, né una posizione da assumere in ragione delle appartenenze politiche. È, al contrario, un fondamento irrinunciabile dello Stato di diritto, che impone di distinguere sempre tra l’ipotesi accusatoria e la responsabilità accertata in via definitiva”. “La lotta alla criminalità organizzata deve essere ferma e intransigente, perché le mafie feriscono la libertà, la dignità del lavoro e la convivenza democratica delle nostre comunità. Proprio per questo, legalità e garantismo non sono valori contrapposti, ma principi che devono procedere insieme. Confido – conclude Caruso – che il lavoro della magistratura consenta di fare piena luce sui fatti e sono certo che, nel rispetto delle garanzie previste dal nostro ordinamento, il sindaco e amico Flavio Stasi saprà dare risposte alla ipotesi di accusa contestatagli”.