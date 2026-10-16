Area dello Stretto, Minutoli: “giornata importante per Messina e Reggio, presto incontri per dare concretezza ai progetti”

La firma del Protocollo d’Intesa per l’Area Metropolitana Integrata dello Stretto rappresenta un momento di particolare importanza per il futuro di Messina e Reggio Calabria. A sottolinearlo è Massimiliano Minutoli, presidente del Consiglio comunale di Messina, che evidenzia il valore dell’accordo sottoscritto oggi, venerdì 16 ottobre 2026, e annuncia i prossimi passi per trasformare gli obiettivi istituzionali in iniziative concrete. “Il 16 ottobre 2026 rappresenta una giornata di straordinario significato per Messina e Reggio Calabria, due città che, unite dal mare, condividono una storia millenaria, un patrimonio culturale unico e una comune visione di futuro”, dichiara Minutoli.

Il presidente del Consiglio comunale sottolinea come l’intesa rappresenti la volontà delle due amministrazioni di rafforzare la collaborazione, superando le divisioni amministrative e valorizzando le opportunità offerte dalla vicinanza geografica e dai legami storici tra i territori. “La sottoscrizione del Protocollo d’Intesa per l’Area Metropolitana Integrata dello Stretto segna un passaggio importante: la volontà di superare ogni logica di separazione e di costruire una collaborazione concreta, capace di trasformare lo Stretto da elemento di divisione a grande opportunità di connessione”, rimarca.

Trasporti, turismo, università e protezione civile al centro dell’intesa

Il progetto dell’Area Metropolitana Integrata dello Stretto coinvolge diversi settori strategici per lo sviluppo delle due città. Dalla mobilità alla valorizzazione turistica e culturale, fino alla collaborazione tra università, ricerca e sistemi di protezione civile, l’obiettivo è individuare percorsi comuni capaci di produrre benefici per le comunità delle due sponde. “Trasporti, turismo, cultura, università, ricerca e protezione civile diventano le direttrici di un progetto ambizioso, che mette al centro i cittadini, le imprese, i giovani e le straordinarie potenzialità dei nostri territori”, afferma Minutoli.

Un percorso che, secondo il presidente del Consiglio comunale di Messina, richiede una visione condivisa e la capacità di lavorare oltre i rispettivi confini amministrativi. “Come Presidente del Consiglio Comunale di Messina, esprimo grande orgoglio per questo momento, che testimonia quanto sia importante guardare oltre i confini amministrativi e lavorare insieme per obiettivi condivisi”.

Minutoli annuncia incontri con Reggio Calabria: “individueremo le priorità e i progetti da portare avanti”

Accanto al valore istituzionale della firma, Massimiliano Minutoli richiama l’attenzione sulla necessità di passare alla fase operativa. Il presidente del Consiglio comunale di Messina annuncia infatti che, nei prossimi giorni, saranno avviati incontri con il suo omologo di Reggio Calabria per approfondire i progetti previsti nell’ambito della collaborazione tra le due città. “Nei prossimi giorni, d’intesa con il Presidente del Consiglio Comunale della città di Reggio Calabria, avvieremo una serie di incontri per entrare nel merito dei progetti da portare avanti, individuare le priorità e dare concretezza a questa importante visione di collaborazione tra le due sponde”, annuncia Minutoli. Gli incontri rappresenteranno dunque un primo passo per approfondire le iniziative da sviluppare congiuntamente, definire le priorità e dare seguito agli impegni contenuti nel protocollo d’intesa.

“Messina e Reggio protagoniste di un’unica grande realtà dello Stretto”

Per Minutoli, la giornata del 16 ottobre non si esaurisce nella sottoscrizione di un accordo istituzionale, ma rappresenta l’avvio di una prospettiva di collaborazione che guarda al futuro delle due comunità. “Oggi non celebriamo soltanto un’intesa istituzionale. Celebriamo una visione, una scelta di coraggio e la volontà di costruire un futuro nel quale Messina e Reggio Calabria siano protagoniste di un’unica grande realtà dello Stretto”, sottolinea il presidente del Consiglio comunale. La sfida sarà adesso quella di tradurre questa visione in progetti concreti per Messina e Reggio Calabria, attraverso il confronto tra le istituzioni e la definizione di iniziative condivise nei settori individuati dal protocollo. “Una giornata storica, una sfida per il futuro, un’opportunità da cogliere insieme”, conclude Minutoli.