Area dello Stretto, Milia: “giornata storica per Reggio e Messina, oltre un milione di abitanti da unire per un futuro più solido”

Una giornata storica per Reggio Calabria e Messina, che segna l’avvio di un nuovo percorso di collaborazione tra le due sponde dello Stretto. A sottolineare l’importanza dell’intesa è Federico Milia, presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria, che evidenzia il valore di un progetto destinato ad avvicinare ulteriormente due territori accomunati da profondi legami storici e culturali. “Una giornata storica per Reggio e Messina, l’Area integrata dello Stretto parte da qui”, afferma Milia, commentando il percorso avviato dalle due amministrazioni comunali. Al centro della sua riflessione c’è soprattutto la dimensione territoriale e demografica delle due città metropolitane, che insieme rappresentano una realtà di oltre un milione di abitanti. “Due aree metropolitane che cubano oltre 1 milione di abitanti, una realtà da unire per dare un futuro più solido a due città che si sono sempre parlate, e che in fondo sono molto simili”, sottolinea il presidente del Consiglio comunale reggino.

Per Milia, dunque, l’Area Metropolitana Integrata dello Stretto rappresenta un’opportunità per rafforzare un rapporto già esistente tra Reggio e Messina, trasformando la vicinanza geografica e le affinità tra le due comunità in una prospettiva di sviluppo condivisa.

Le parole del presidente del Consiglio comunale evidenziano il significato dell’intesa tra le due amministrazioni: costruire un futuro comune per due territori che, pur appartenendo a regioni diverse, condividono storia, caratteristiche e prospettive.