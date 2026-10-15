Area dello Stretto, Messina e Reggio Calabria verso la firma storica: ma cosa succederà dopo? Le sfide e i prossimi passi del progetto

La vera novità non sarà soltanto vedere i rappresentanti di Messina e Reggio Calabria seduti allo stesso tavolo, nel cuore dello Stretto, per sottoscrivere un documento comune. Il significato più importante dell’appuntamento di domani riguarda ciò che potrà accadere successivamente: la possibilità di costruire un sistema di collaborazione stabile, capace di superare la frammentazione amministrativa che caratterizza le due sponde. I sindaci Federico Basile e Francesco Cannizzaro si preparano a una giornata dal particolare valore istituzionale. A bordo della nave Elio di Caronte & Tourist, le Giunte e i Consigli comunali delle due città si ritroveranno per un incontro congiunto che avrà al centro il futuro dell’Area integrata dello Stretto. Il passaggio più interessante riguarda una questione che va oltre la firma: come possono due amministrazioni appartenenti a Regioni differenti affrontare insieme problemi che, nella vita quotidiana dei cittadini, non conoscono confini regionali? È questo il nodo che l’iniziativa istituzionale prova ad affrontare.

Non una nuova città, ma un territorio che cerca regole comuni

Quando si parla di Area integrata dello Stretto è fondamentale distinguere la collaborazione amministrativa dalla creazione di un nuovo ente territoriale. Messina appartiene alla Sicilia, Regione a statuto speciale. Reggio si trova in Calabria. Le due città operano all’interno di sistemi amministrativi differenti, con competenze e rapporti istituzionali che dipendono anche dalle rispettive Regioni. L’integrazione auspicata da Basile e Cannizzaro non comporta la fusione delle due città, né la nascita immediata di un’unica città metropolitana interregionale. Il progetto riguarda piuttosto la costruzione di strumenti attraverso i quali coordinare le politiche di sviluppo, individuare obiettivi condivisi e affrontare con maggiore continuità le questioni che interessano entrambe le comunità.

I porti dello Stretto dimostrano che l’integrazione amministrativa è già possibile

L’idea di un sistema istituzionale capace di operare su entrambe le sponde non è soltanto un progetto futuro. Esiste già un esempio concreto: l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, che esercita le proprie competenze sui porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Saline. L’Autorità è stata istituita nell’ambito del processo di riorganizzazione delle autorità portuali italiane e opera attraverso un sistema amministrativo unitario che comprende infrastrutture appartenenti a due differenti Regioni. Tra i suoi compiti figurano la programmazione, il coordinamento e la promozione delle attività portuali. Il sistema consente quindi di affrontare lo sviluppo degli scali secondo una prospettiva complessiva, pur nel rispetto delle specificità e delle esigenze di ciascun porto.

È un precedente importante per comprendere la discussione sull’Area integrata. Naturalmente, un’autorità portuale e un sistema di cooperazione tra amministrazioni comunali sono realtà giuridiche differenti. Non è quindi possibile trasferire automaticamente il modello di gestione portuale ad altri settori. Tuttavia, l’esperienza dimostra che esistono già ambiti nei quali le infrastrutture delle due sponde vengono considerate parti di un sistema unitario. La sfida politica e amministrativa aperta da Basile e Cannizzaro consiste nel capire se questa logica di coordinamento possa essere sviluppata anche attraverso altri strumenti e in ulteriori settori di interesse comune.

Il ruolo dei Consigli comunali: l’Area integrata non può esaurirsi nell’accordo tra sindaci

La riunione annunciata per venerdì attribuisce particolare importanza anche al coinvolgimento dei Consigli comunali di Messina e Reggio Calabria. Se il progetto intende svilupparsi nel tempo, non potrà dipendere esclusivamente dal rapporto politico e istituzionale tra gli attuali sindaci. Le assemblee elettive rappresentano infatti sedi fondamentali per il confronto sulle priorità amministrative, per la definizione degli indirizzi di competenza e per la verifica dell’azione delle rispettive amministrazioni. Il coinvolgimento dei Consigli apre quindi una prospettiva più ampia rispetto alla sottoscrizione di un’intesa tra due primi cittadini.

A Messina, il dibattito sul ruolo dell’assemblea comunale è già emerso nei giorni scorsi. Il gruppo consiliare “Scurria Sindaco” ha chiesto un confronto sul progetto dell’Area integrata, proponendo anche l’istituzione di una commissione speciale e la definizione di un patto istituzionale. Si tratta di una posizione politica che evidenzia l’attenzione verso le modalità con cui dovrà svilupparsi il percorso amministrativo. La questione centrale sarà comprendere come verranno organizzati i successivi momenti di confronto, quali strumenti saranno individuati e in che modo gli organi comunali potranno contribuire alle decisioni. Perché un progetto destinato a svilupparsi su un orizzonte pluriennale pone inevitabilmente anche il tema della continuità istituzionale.

L’incontro sulla nave Elio e il documento da inviare a Roma: cosa succederà dopo il 16 ottobre?

La giornata di domani rappresenterà un primo passaggio formale di un percorso avviato attraverso gli incontri istituzionali delle ultime settimane. Dopo il confronto a Palazzo Alvaro e quello del 9 ottobre a Palazzo Zanca, Basile e Cannizzaro porteranno il progetto dell’Area integrata dello Stretto a bordo della nave Elio, in uno spazio che appartiene simbolicamente a entrambe le comunità. La sottoscrizione del documento comune servirà a presentare al Governo nazionale una posizione condivisa e a richiedere gli strumenti necessari per dare piena attuazione al progetto. Non sarà ancora il momento in cui verrà istituito un nuovo soggetto amministrativo interregionale, né quello in cui verranno automaticamente assegnate nuove risorse.

Dopo la firma resteranno infatti da affrontare questioni decisive: la definizione degli strumenti giuridici, il rapporto con le istituzioni regionali e nazionali, l’organizzazione della collaborazione e l’individuazione delle priorità sulle quali intervenire. Sarà inoltre necessario comprendere quali obiettivi potranno essere realizzati attraverso gli strumenti già disponibili e quali richiederanno ulteriori provvedimenti. Il documento di domani potrà fornire una prima indicazione sulla direzione scelta dalle due amministrazioni, ma la sua portata effettiva dipenderà dai contenuti definitivi e dagli atti successivi.