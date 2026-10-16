Area dello Stretto, Germanà: “bene l’intesa tra Reggio e Messina, ora trasformare gli impegni in azioni concrete”

Un plauso alle amministrazioni comunali di Messina e Reggio Calabria per la firma del protocollo d’intesa sull’Area Integrata dello Stretto e un invito a trasformare gli impegni istituzionali in interventi concreti per lo sviluppo dei due territori. È quanto afferma Nino Germanà, senatore e segretario regionale della Lega in Sicilia, che ha partecipato alla giornata dedicata alla sottoscrizione dell’accordo, a bordo della nave di Caronte & Tourist. Il parlamentare ha voluto essere presente all’appuntamento per testimoniare il proprio sostegno a un percorso di collaborazione che punta a rafforzare i rapporti tra le due sponde dello Stretto, superando le divisioni politiche e amministrative.

“Oggi ho voluto essere presente a bordo della nave di Caronte & Tourist in occasione della firma del protocollo d’intesa tra le amministrazioni comunali di Messina e Reggio Calabria. Una presenza spontanea, dettata dalla convinzione che il dialogo istituzionale e la collaborazione tra territori rappresentino la strada giusta per costruire prospettive concrete di sviluppo”, dichiara Germanà.

Germanà: “le appartenenze politiche lascino spazio alla responsabilità istituzionale”

Uno degli aspetti sottolineati dal senatore riguarda il valore della collaborazione tra amministrazioni, anche al di là delle rispettive appartenenze politiche. Secondo Germanà, l’intesa tra Reggio Calabria e Messina dimostra l’importanza di individuare obiettivi comuni e lavorare nell’interesse dei cittadini. “Desidero rivolgere un plauso alle due amministrazioni per aver saputo mettere al centro l’interesse delle rispettive comunità, dimostrando che, quando si lavora per obiettivi strategici e condivisi, le appartenenze politiche possono e devono lasciare spazio alla responsabilità istituzionale”, afferma il parlamentare della Lega. Per Germanà, il protocollo rappresenta un passaggio significativo, ma sarà fondamentale dare seguito agli impegni assunti, affinché il progetto dell’Area Integrata dello Stretto non rimanga soltanto una dichiarazione d’intenti.

Collegamenti, economia e occupazione: “l’Area Integrata non resti sulla carta”

Il senatore richiama quindi l’attenzione sulle opportunità che una maggiore integrazione tra Sicilia e Calabria potrebbe offrire in termini di infrastrutture, collegamenti, sviluppo economico e occupazione. L’obiettivo, secondo Germanà, deve essere quello di valorizzare le potenzialità dei due territori attraverso iniziative capaci di produrre benefici concreti per cittadini e imprese. “L’Area Integrata dello Stretto non può rimanere soltanto un progetto sulla carta, ma deve diventare una priorità concreta, capace di valorizzare le straordinarie potenzialità di Messina e Reggio Calabria, rafforzare i collegamenti, favorire nuove opportunità economiche e occupazionali e migliorare la qualità della vita dei cittadini», sottolinea.

Al centro della riflessione di Germanà c’è anche la necessità di considerare lo Stretto di Messina non come un elemento di separazione geografica, ma come un’opportunità di connessione e collaborazione tra le due regioni. “Lo Stretto non deve essere percepito come una barriera che divide due territori, ma come un elemento di connessione e una risorsa strategica per l’intera area dello Stretto e per il futuro della Sicilia e della Calabria”.

La posizione della Lega: “infrastrutture e cooperazione istituzionale per lo sviluppo dello Stretto”

Germanà ribadisce inoltre la posizione della Lega sull’importanza degli investimenti infrastrutturali e della collaborazione tra istituzioni per sostenere la crescita dei territori. Una prospettiva che, secondo il segretario regionale del partito, deve andare oltre i confini amministrativi e concentrarsi sulle esigenze delle comunità locali. “Come Lega, crediamo nel valore delle infrastrutture, della cooperazione istituzionale e di una visione di sviluppo che sappia superare i confini amministrativi per dare risposte reali ai cittadini e alle imprese”, dichiara il senatore.

La firma del protocollo tra Messina e Reggio Calabria viene dunque accolta positivamente da Germanà, che invita le amministrazioni a proseguire il percorso avviato, passando dalla collaborazione istituzionale alla realizzazione degli obiettivi condivisi. “La firma di questo protocollo rappresenta un passo importante. Adesso occorre proseguire con determinazione, trasformando gli impegni in azioni concrete. L’Area Integrata dello Stretto può e deve diventare una delle più grandi opportunità di crescita per i nostri territori. Avanti così”, conclude Nino Germanà.